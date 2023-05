Dhuna asimetrike dhe faji simetrik!

Kosova vendi më demokratik në rajon, Serbia vendi më autokratik;

Kosova vendi më pro amerikan, Serbia vendi më pro rus;

Kosova e quan Putinin agresor, Serbia e quan mik;

Kosova vendi që respekton më shumë minoritetet, Serbia vendi më represiv ndaj minoriteteve;

Kosova drejtohet nga njeriu që ka qenë në burgjet e Milosheviqit, Serbia drejtohet

nga bashkepunetori i Milosheviqit;

Kosova e do të ardhmen në Perëndim, Serbia në Lindje;

Kosova gjithnjë viktimë, Serbia gjithnjë vend agresor;

Serbia ushtron dhunë asimetrike, nderkombetaret e bëjnë fajin simetrik;

Kosova është problem që po ndërton një shtet demokratik e multietnik apo Serbia që nuk e njeh Kosovën?

Kosova është problem me politikat dhe veprimet e saj apo është Serbia?

Kosova apo Serbia ka problem me fqinjët?

Kosova apo Serbia e kërcënon paqen dhe sigurinë në rajon?

Kosova e ka një problem. Kurti ka rënë në kurthin e perceptimit- si problem më i madh se Vuçiq!

