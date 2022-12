Dimri po afron / Ja se si të përgatiteni për të nga suplementet deri tek temperatura në shtëpi

Pas verës më të nxehtë në pesëdhjetë vitet e fundit, më në fund ka ardhur i ftohti. Termometri fillon të bjerë dhe është koha për supa, çajra bimorë dhe batanije…

Mbrojtja imune: po apo jo suplemente?

Mes Covid-it, ftohjes së zakonshme dhe gripit sezonal, në këtë periudhë lind gjithmonë në mënyrë spontane pyetja: si mund të stimulohet mbrojtja imune? Shumë i drejtohen suplementeve.Në këtë periudhë, pasi të keni konsultuar gjithmonë mjekun apo edhe farmacistin, është e mundur t’u drejtohemi stimuluesve të mbrojtjes imune. Ato me bazë vitaminën C dhe vitaminën D janë shumë të dobishme.

Në tryezë sillni ushqimet e stinës

Ndoshta frutat dhe perimet e dimrit do të kenë më pak ngjyra se ato verore, por sigurisht që nuk mund të thuhet se u mungon shumëllojshmëria. Lakra,brokoli: të gjitha janë perime shumë të pasura me antioksidantë që ndihmojnë trupin tonë. E njëjta gjë vlen edhe për frutat: mollë, dardha, hurma, kivi,ne prodhojmë që duhet të përshkojmë disa kilometra për të arritur në tryezë dhe ndryshe nga ushqimet që nuk janë në stinë dhe që janë veçanërisht të shtrenjta në këtë periudhë, janë të pasura me lëndë ushqyese.

Sporti: mos lejoni që i ftohti t’ju bëjë dembel

Sigurisht që tani dëshira për të shkuar për vrap herët në mëngjes apo për të shkuar në palestër në fund të ditës ka rënë patjetër. Ju dëshironi të shijoni më shumë ngrohtësinë e shtratit në mëngjes dhe në mbrëmje mezi prisni të pini një çaj të nxehtë bimor në divan nën një batenije të këndshme.Por nuk ka rreziqe në ekspozimin ndaj temperaturave të ulëta, e vetmja masë paraprake është përdorimi i një këmishë termike që na lejon të mbajmë temperaturën e trupit të qëndrueshme dhe kufizon djersitjen, në mënyrë për të shmangur goditjen klasike të ftohtë”

Si të mbroni lëkurën tuaj në dimër

Lëkura është në rrezik kur temperaturat bien, veçanërisht ajo e duarve. “ Duhet të kujtojmë se ekzistojnë dy mënyra për të mbrojtur lëkurën: hidratimi nga brenda dhe nga jashtë. Në rastin e parë mjafton uji. Në mëngjes hapim një shishe një litër e gjysmë ujë dhe në fund të ditën, nga ajo që pimë gjatë vakteve, ajo shishe duhet të përfundojë. Natyrisht, kontributi i jashtëm i kremrave dhe lëndëve ushqyese është gjithashtu thelbësor për të ndihmuar në ruajtjen e pamjes dhe shëndetit të lëkurës sonë.

Temperatura e duhur në shtëpi

Shtëpitë duhet të kenë gjithmonë një temperaturë që varion midis 19 dhe 20 gradë: ndoshta do ta perceptojmë si pak të ftohtë, por kjo ndodh vetëm sepse tani kemi marrë zakonin e keq për të qëndruar në shtëpi me mëngë të shkurtra edhe në dimër. Ekspertët këshillojnë gjithashtu ruajtjen e një ndryshimi të temperaturës në disa dhoma. Pak më ngrohtë ku hamë, pak më ftohtë ku flemë. Më në fund kini kujdes nga ajri i ndenjur pasi temperaturat shumë të larta rrezikojnë të thajnë mukozën dhe qerpikët vibrues që përbëjnë mekanizmin e parë mbrojtës të bronkeve tona.