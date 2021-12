Disa gjëra që shoferët duhet t’i dinë gjatë vozitjes në dimër

Në ditët në vijim është paralajmëruar mot i ftohtë me reshje bore, ndaj ngasësit kanë një kujdes të shtuar. Rrugët e rrëshqitshme, mjegulla, rregullimi i shpejtësisë janë sfidë për shumëkënd, veçanërisht ata që do të nisen gjatë festave të fundvitit dhe festave të Vitit të Ri.

Ja cilat janë këshillat më të rëndësishme për vozitje të sigurt në kushtet e dimrit.

Gomat e detyrueshme të dimrit, thellësia e hapit të paktën 4 milimetra

Gabimet më së shpeshti ndodhin gjatë zgjedhjes së gomave, sepse disa shoferë mendojnë se nuk është e nevojshme të kenë goma dimërore. Automjetet me goma verore në dëborë zakonisht nuk mund të lëvizin dhe të rrëshqasin.

Gabime ndodhin edhe në thellësinë e shkeljes së gomave të dimrit. Thellësia minimale e modelit duhet të jetë 4 milimetra. Sa më e vogël të jetë thellësia e shkallës, aq më e gjatë është distanca e ndalimit të automjetit.

Nuk duhet vetëm të bie borë në rrugë për të përdorur gomat e dimrit. Mjafton që temperatura të bjerë nën shtatë gradë dhe gomat e verës dalëngadalë po humbasin vetitë e tyre. Ndërsa temperatura ulet, gomat bëhen plastike dhe distanca e ndalimit zgjatet ndjeshëm gjatë frenimit.

Është shumë e rëndësishme që gomat e dimrit të jenë në të gjitha rrotat, jo vetëm te ato goma që forca është në to.

Nëse gomat e dimrit vendosen vetëm në rrotat me të cilën vetura tërheqë, dhe gomat e verës mbeten në gomat tjera, kur frenoni, vetura mund të rrëshqasë, automjeti humbet stabilitetin dhe mund të shkaktoj përplasje.

Prandaj është krejtësisht e gabuar që gomat e dimrit të përdoren vetëm në rrotat ku forca është te ato goma. Mbani distancën tuaj, aq më e gjatë është distanca e ndalimit

Për shkak të kushteve të dimrit, distanca e ndalimit është më e madhe, ndaj është e nevojshme që drejtuesit e makinave të mbajnë një distancë më të madhe.

Përvoja tregon se në verë, kur kushtet e drejtimit janë shumë më të mira, distanca duhet të jetë sa një e treta e shpejtësisë së shprehur në metra.

Pra, nëse vozitni me një shpejtësi prej 100 kilometrash në orë, distanca midis dy makinave duhet të jetë diku rreth 33 metra.

Në kushtet e dimrit, kjo distancë shkon deri në 0.5 të shpejtësisë, nëse vozitni 100 kilometra në orë, duhet të mbani një distancë prej të paktën 50 metrash.

Me frenim të papritur, shoferi zgjat distancën e ndalimit, nuk e shkurton atë, gjë që është shumë e rëndësishme. Gjëja më e rëndësishme është që çdo gjë që bën shoferi të bëhet gradualisht, ngadalë.

Nëse shtypni frenën befas, rrotat do të bllokohen, automjeti do të rrëshqasë e kështu me radhë. Prandaj, rekomandohet i ashtuquajturi frenim motorik.

Nëse distanca dhe dukshmëria janë diku rreth 50 metra, do të thotë se mjeti nuk duhet të lëvizë me shpejtësi më të madhe se 50 deri në 60 kilometra në orë, sepse çdo pengesë që shfaqet në atë distancë nuk mund të ndalet.

Nëse dukshmëria është 15 deri në 20 metra, shpejtësia nuk duhet të jetë më e madhe se 20 deri në 25 kilometra në orë.

Pra, është e rëndësishme që shoferi ta njohë atë distancë dhe të lëvizë në përputhje me atë dukshmëri.

Para udhëtimit, është e rëndësishme të keni gjërat e mëposhtme në automjet:

-ndihma e parë

-llambë

-Çakmak

-kabllo

– ujë dhe ushqim,

– trekëndësh,

-lopatë bore

– fshirëse dritaresh

-Një batanije

-kabllo ose litar tërheqës.