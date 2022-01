Disa këshilla për studentët që janë tani në prag të provimeve

1. Kujdes, mos u mashtroni me pastrimin e dhomave apo banesës, në këto kohëra fort ju shkon mendja në këso gjëra.

2. Gjersa lexoni, mos filloni me pyetjet: “O Zot, po pse e zgjodha këtë fakultet”? dhe të përfundoni me pyetjet: ” Pse u krijova?”. Thjesht, vazhdo mësimin.

3. Kujdes në lutje. Në kohë provimesh, njeriut i kanda me qenë fort fetar e me iu lut Zotit.

4. Kujdes me romane ose lexim librave alternativ. Mënyra ma e mirë për t’i ikur provimit janë gjoja “përmbushja” me libra tjerë…

A ta shpif fakulteti? Fort bile. Ama provimet duhet kryer!

PS: Postimi i dedikohet studentëve që janë në fakultete të vërteta dhe drejtime të vërteta. Ka prej tyre që testet i blejnë në kiosqe!

Nga Latif Mustafa