Discord shtyn verifikimin global të moshës pas reagimeve për shkelje privatësie

Discord, platforma popullore për lojtarët që komunikojnë online, po shtyn politikën e saj të diskutueshme të verifikimit të moshës pasi mori reagime të shpejta nga përdoruesit me shqetësime në lidhje me privatësinë e tyre.
Zbatimi global i sistemit tani është shtyrë për në gjysmën e dytë të vitit 2026, ka njoftuar Drejtori i Teknologjisë dhe bashkëthemeluesi i Discord, Stanislav Vishnevskiy.
Discord, i cili thotë se ka më shumë se 200 milionë përdorues aktivë, do të vazhdojë të përmbushë detyrimet specifike ligjore që ka për verifikimin e moshës së përdoruesve, por zgjerimi global i verifikimit të moshës do të vijë vetëm pasi të bëjë ndryshime në politikën fillestare që paraqiti në fillim të shkurtit.
Kompania njoftoi më parë këtë muaj se do të lansonte një politikë verifikimi të moshës në mars që do të përfshinte skanimin e fytyrës ose kërkesat për ngarkimin e një dokumenti identifikimi për përdoruesit që nuk mund të përcaktonte se ishin të rritur.
Kjo shkaktoi zemërim të menjëhershëm nga përdoruesit, shkruan AP.
Ndryshe, Discord është në gjendje të përcaktojë në mënyrë proaktive moshat e shumicës dërrmuese të përdoruesve duke parë sinjalet në nivel llogarie.
Ato përfshijnë sa kohë ka ekzistuar llogaria, nëse ka një metodë pagese në dosje, llojet e serverave në të cilët ndodhet një përdorues dhe modelet e përgjithshme të aktivitetit të llogarisë.
Sipas Vishnevskiy, kompania nuk lexon mesazhe, nuk analizon biseda dhe nuk shikon përmbajtjen e llogarisë për të vlerësuar moshat e përdoruesve.
Për pakicën e përdoruesve, moshën e të cilëve Discord nuk mund ta përcaktojë, kompania tani po punon për të ofruar më shumë opsione përtej skanimit të fytyrës dhe kërkesës për një dokument identifikimi, duke përfshirë verifikimin e kartës së kreditit.
Kompania do të “plotësojë dhe zgjerojë” opsionet alternative përpara se të lansojë sistemin e ri.
Përdoruesit që zgjedhin të mos verifikojnë moshën e tyre do të kenë mundësi të mbajnë llogarinë, serverat, listën e miqve, mesazhet direkte dhe bisedën zanore, por nuk do të jenë në gjendje të hyjnë në përmbajtje të kufizuar sipas moshës ose të ndryshojnë disa cilësime të paracaktuara sigurie të dizajnuara për të mbrojtur adoleshentët.