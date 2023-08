Dita Ndërkombëtare e Personave të Zhdukur

Presidentja, Vjosa Osmani, kryeparlamentari, Glauk Konjufca dhe kryeministri, Albin Kurti, do të marrin pjesë sot në shënimin e Ditës Ndërkombëtare të të Zhdukurve.

Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi për media nga ana e zyrëve për media.

“Nën përkujdesjen e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, me rastin e shënimit të 30 Gushtit – Ditës ndërkombëtare të personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovë, Zyra e Kryeministrit, Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur dhe Këshilli Koordinues i Asociacioneve Familjare të të Zhdukurve të Kosovës, organizojnë homazhe pranë përmendores dedikuar personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës”, bën të ditur njoftimi i ZKM-së.

Ata do të bëjnë nderime te Memoriali për të Pagjeturit në Prishtinë, në orën 10:00.Në Kosovë vazhdojnë të mungojnë edhe mbi 1600 persona.