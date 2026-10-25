Ditë e errët për këtë zengin teknologjie

Me Musk në krye, pse më të pasur në botë humbën deri në 130 miliardë dollarë në një ditë?
Gjashtë njerëzit më të pasur në botë humbën gjithsej rreth 130 miliardë dollarë vetëm në një ditë, pas një rënieje të ndjeshme të aksioneve të kompanive të mëdha të teknologjisë.
Sipas Forbes, arsyeja kryesore për ankthin e investitorëve janë dyshimet në rritje nëse investimet e mëdha në infrastrukturën e inteligjencës artificiale do të japin vërtet rezultate.
Midis miliarderëve, pasuria e të cilëve ka shënuar rëniet më të mëdha janë Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Michael Dell dhe Mark Zuckerberg.
Elon Musk humbi më shumë
Humbja më e madhe individuale u regjistrua nga Elon Musk. Sipas vlerësimeve të Forbes, pasuria e tij u ul me rreth 74 miliardë dollarë, ndërsa aksionet e SpaceX ranë me pothuajse nëntë përqind.
Rënia erdhi pavarësisht se SpaceX njoftoi më parë një rritje prej 161 përqind të të ardhurave krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Investitorët, ndër të tjera, po analizojnë sfidat financiare të kompanisë dhe mundësinë e bashkimit të saj me Teslën.
As Tesla nuk i shpëtoi rënies. Aksionet e kompanisë u dobësuan me rreth dy përqind, megjithëse gjeneruan 1.5 miliardë dollarë në fluks të lirë parash në tremujorin e tretë. Vëmendje shtesë iu kushtua njoftimit për një ulje të investimeve të planifikuara vjetore kapitale nga më shumë se 25 miliardë në 20 miliardë dollarë.
Bezos, Zuckerberg dhe themeluesit e Google regjistruan gjithashtu humbje.
Rënia e vlerës së aksioneve të teknologjisë goditi edhe miliarderë të tjerë në krye të listës së Forbes.
Jeff Bezos humbi rreth 11 miliardë dollarë pasi aksionet e Amazon ranë me pothuajse pesë përqind.
Larry Page dhe Sergey Brin, bashkëthemelues të Google, humbën së bashku rreth 15 miliardë dollarë.
Michael Dell regjistroi një rënie të pasurisë prej afërsisht 12 miliardë dollarësh, me aksionet e Dell Technologies që ranë me shtatë përqind.
Mark Zuckerberg humbi rreth 18 miliardë dollarë pasi aksionet e Meta ranë me tetë përqind.
Rënia e çmimit të aksioneve të Metës erdhi pasi kompania rriti objektivin e saj të shpenzimeve kapitale me pesë miliardë dollarë, duke e çuar shpenzimin kapital në midis 135 miliardë dhe 145 miliardë dollarë. /tesheshi