Dituria, Arsyeja, Intelelektualiteti gjithnje ballafaqohen me te kunderten

Shembull:

Ne France pranonin Islamin 50.000 francez gjate vitit!

Edhe ne shtetet tjera perendimore ishte pranim i madh.

Gjate luftes ne Gaza, duke pare fuqine fetare te popullit palestinez, interesimi per Fene e ZOTIT, Fene Islame eshte rritur shume ne tere Boten.

Franca si duket prape prine.

Atje tani gjate dites pranojne Fene Islame mesatarisht rreth 300 persona!!!

Ata e dine mire- e Njohin mire Fene qe kane pase, dhe e Njohën mire Fene ku po hyne!

Ky eshte kushti.

Ne anen tjeter, per te “ dalë” nga Feja Islame e per te hy ne Fene Krishtere apo tjeter, gjithashtu ka nje kusht.

Mos me pase Dituri dhe Njohuri per Fene Islame, e as per Fene tjeter ku po hyne!

Aty ku “ dalin”, kemi te bejme pra me te kunderten e Diturise, e Arsyes, e Njohjes, e Shkences, e Intelektualitetit !

Nga: Ubejd Gashi