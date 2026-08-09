DJI Osmo Pocket 4P bëhet global

Pas njoftimit të muajit të kaluar, DJI tani ka zgjeruar disponueshmërinë e Osmo Pocket 4P jashtë Kinës.
Kamera kryesore për vlogje tani është e disponueshme në të gjithë Evropën, Kanadanë dhe Australinë, por mungon dukshëm në SHBA për shkak të ndalimit të vazhdueshëm të FCC-së për pajisjet e kamerave dhe dronëve të prodhuara jashtë vendit.
Me Pocket 4P, DJI po sjell një konfigurim me dy lente. Ekziston një sensor kryesor krejtësisht i ri 1 inç me teknologji LOFIC, një aperturë f/2.0 dhe një gjatësi fokale ekuivalente prej 20 mm.
Është i aftë të regjistrojë video deri në 4K 240FPS dhe të xhirojë imazhe statike 37MP.
Moduli i dytë është një lente telefoto 3x me një sensor 1/1.28 inç, aperturë f/1.8 dhe një gjatësi fokale ekuivalente prej 60 mm.
DJI Osmo Pocket 4P vjen në ngjyrat klasike të zeza dhe të bardha perla dhe fillon nga 599 euro për setin standard të kombinuar. Kombinimi i vlogut do të kushtojë 689 euro.