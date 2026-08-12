Apple do të sjellë funksionin “copy-paste” mes iPhone dhe Windows

Kompania Apple pritet të prezantojë një funksion të ri që do t’u mundësojë përdoruesve të kopjojnë dhe ngjisin tekste dhe skedarë drejtpërdrejt mes një iPhone dhe një kompjuteri me sistem Windows në vendet e Bashkimit Evropian.
Ky ndryshim vjen pas kërkesave të Microsoft-it, i cili kishte kërkuar që Apple të lejojë një integrim më të mirë mes iPhone-ve dhe kompjuterëve Windows, ngjashëm me mënyrën se si funksionon aktualisht ekosistemi i Apple mes iPhone, iPad dhe Mac.
Aktualisht, funksioni Universal Clipboard i Apple lejon kopjimin dhe ngjitjen e përmbajtjeve vetëm mes pajisjeve të Apple, si iPhone, iPad dhe Mac, me kusht që ato të jenë të lidhura me të njëjtën llogari Apple dhe të kenë të aktivizuara Wi-Fi, Bluetooth dhe Handoff.
Sipas raportimeve, Apple po punon për një zgjidhje teknike që do t’u mundësojë aplikacioneve të palëve të treta, përfshirë ato të Microsoft-it, të kenë qasje të kontrolluar në funksionin e kopjimit dhe ngjitjes së iPhone-it. Përdoruesit do të duhet të japin një autorizim vetëm një herë për lidhjen mes pajisjeve.
Funksioni i ri lidhet me kërkesat e Aktit të Tregjeve Digjitale të Bashkimit Evropian (DMA), i cili synon të kufizojë kontrollin e kompanive të mëdha teknologjike dhe të rrisë ndërveprimin mes platformave të ndryshme.
Megjithatë, zbatimi i kësaj mund të kërkojë kohë. Sipas raportimeve, funksioni mund të mos jetë i disponueshëm për përdoruesit deri në versionet e ardhshme të iOS, potencialisht nga fundi i vitit 2027 ose më vonë.
Ky zhvillim shihet si një hap i rëndësishëm drejt një bashkëpunimi më të madh mes ekosistemit të Apple dhe platformave Windows, duke ua lehtësuar përdoruesve transferimin e shpejtë të informacionit mes telefonit dhe kompjuterit.