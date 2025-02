DnV: Vështirësia e gjetjes së emrit, problematik në procesin zgjedhor

Demokracia në Veprim ka mbajtur konferencën e dytë sot në lidhje me zgjedhjet parlamentare në Kosovë, ku ka njoftuar për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor deri më tani.

Ndryshe, deri në orën 12:00, të drejtën kushtetuese për të votuar e kanë shfrytëzuar rreth 14.5% të votuesve nga 1,970,944 e qytetarëve me të drejtë vote.

“Shqetësues mbetet fakti që kemi përafërsisht 6% të vendvotimeve në të cilat numri i votuesve në të cilën nuk e kanë gjetur emrin në listën e votuesve arrin deri në 50….këto vështirësi dhe kjo problematik mund të jetë si rezultat i ndryshimeve të shumta në qendrat e votimit që janë bërë nga ana e KQZ-së për shkak të rritjes së numrit të votuesve por edhe ndryshimeve të tjera, ndonëse KQZ-ja ka zhvilluar një fushatë informuese për votuesit në lidhje me këto ndryshime, sipas rregullave të KQZ-së vetëm votuesit që nuk dinë shkrim e lexim dhe votuesit që kanë paaftësi fizike mund të kërkojnë asistencë për të votuar. Deri në mesditë fenomeni i votimit me asistencë ka qenë mjaftë i shprehur. Në fakt 6 % e numrit të përgjithshëm të qytetarëve që kanë votuar deri më tani kanë votuar me asistencë e në mesin e votuesve të asistuar 2\3 e tyre janë gra të cilat kryesisht vinë nga zonat rurale. Demokracia në Veprim u bënë thirrje të gjithë komisionerëve që të sigurojnë se votimi me asistencë të bëhet vetëm konform rregullativës ligjore”, ka deklaruar DnV në konferencën për media.