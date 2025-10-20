Dogana e Kosovës sekuestron drogë, municion dhe orë “Rolex”

Gjatë fundjavës së kaluar, Dogana e Kosovës ka zhvilluar një sërë kontrollesh në pika të ndryshme kufitare të vendit, të cilat kanë rezultuar me sekuestrimin e mallrave të padeklaruara, substancave narkotike dhe municionit. Operacionet janë realizuar në bashkëpunim me Policinë Kufitare dhe njësitet hetimore, duke synuar parandalimin e veprimtarive të paligjshme në territorin e Republikës së Kosovës.
Në Pikën Kufitare të Hanit të Elezit, zyrtarët doganorë kanë ndaluar një mjet transporti ndërkombëtar që po kalonte në transit dhe kanë zbuluar rreth 180 kilogramë material tekstili të padeklaruar.
“Ky rast tregon qartë përpjekjet tona për të parandaluar shmangiet doganore që dëmtojnë ekonominë vendore,” tha një përfaqësues i Doganës së Kosovës.
Gjatë kontrolleve rutinore në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës, janë kapur dy orë dore të markës luksoze “Rolex”, të cilat nuk ishin deklaruar në përputhje me rregullat doganore.
“Për këtë rast janë ndërmarrë procedurat kundërvajtëse sipas Ligjit për Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës,” thuhet në njoftimin zyrtar.
Në Pikën Kufitare në Vërmicë, gjatë kontrolleve të përbashkëta me Policinë Kufitare, janë evidentuar disa raste shqetësuese:
11.1 gram substancë e dyshuar narkotike është sekuestruar nga një shtetas i huaj, i cili e kishte fshehur drogën në xhaketën e tij. Personi është ndaluar për 48 orë me urdhër të Prokurorisë kompetente.
Në një rast tjetër, janë gjetur afër 100 palë këpucë të padeklaruara, pa dokumentacion përkatës.
Po ashtu, gjatë kontrollit në vijën e dytë, është zbuluar një kuti me 50 fishekë të kalibrit 9 mm, e fshehur nën gomën rezervë të automjetit, si dhe një cigare e mbushur me substancë të dyshuar marihuanë (0.58 gramë).
“Rastet janë proceduar për hetime të mëtejme nga autoritetet kompetente,” konfirmon Dogana e Kosovës.
Dogana e Kosovës thekson përkushtimin e saj për të parandaluar kontrabandën, trafikimin dhe veprimtaritë e tjera të paligjshme në kufijtë e vendit.
“Zbatimi i ligjit dhe kontrolli i kufijve mbetet prioritet i yni. Këto masa janë thelbësore për të ruajtur sigurinë ekonomike dhe publike të Republikës së Kosovës,” thuhet në komunikatë.