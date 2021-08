Doni të keni imunitet të fortë dhe mos të sëmureni? Gatuani këtë supë dhe do shpëtoni nga ilaçet

Gati për të zbukuruar sallatat dhe vaktet tuaja me një ushqim të shijshëm? Kohlrabi është një perime që nuk e dinit se ju duhej.

Rrjedhur nga fjala gjermane “kohl” për lakër dhe “rabi” për rrepë , kjo perime me pamje të çuditshme ka qëndrueshmërinë e një rrepke ose kërcelli brokoli me një aromë të butë, të ëmbël dhe speci. Gjithashtu nuk është një perime rrënjësore, megjithëse duket si e tillë. Në vend të kësaj, kohlrabi rritet mbi tokë dhe i përket familjes së lakrave, brokolit dhe lulelakrës.

Pra, pse duhet të dilni nga zona e rehatisë tuaj të ushqimit dhe të provoni këtë perime unike? Kohlrabi është një central elektrik i fshehtë i vitaminave, mineraleve dhe ushqyesve të tjerë që mund të ofrojnë një mori përfitimesh shëndetësore. Sipas USDA, një filxhan kohrabi i papërpunuar përmban 83.7 mg vitaminë C dhe 0.203 mg vitaminë B-6 – të dyja këto shërbime mbresëlënëse të këtyre vitaminave thelbësore.

Vitamina C është thelbësore për mbrojtjen imune pasi inkurajon prodhimin e disa qelizave të bardha të gjakut dhe punon si një antioksidant për të zvogëluar inflamacionin dhe stresin oksidativ, sipas studimeve në Journal of Leukocyte Biology and Nutrients. Siç është shpjeguar në një studim tjetër nga Journal of Immunology Research, vitamina B-6 rrit reagimin e sistemit imunitar ndaj një game të gjerë sëmundjesh duke promovuar prodhimin e qelizave T, ose qelizave në sistemin imunitar që i përgjigjen grimcave specifike të huaja.

Përveç përmbajtjes së ushqyesve të tjerë të rëndësishëm, të tilla si vitamina A, folati, magnezi, mangani dhe kaliumi, kohlrabi është një burim i rëndësishëm i përbërjeve të fuqishme bimore që mund të zvogëlojnë inflamacionin në trup. Këto përbërje përfshijnë antocianina, glukozinolate dhe izotiocianate, të cilat janë fitokimike që dihen se ulin rrezikun tuaj për kancer të caktuar, përfshirë kancerin e zorrës së trashë dhe prostatës, sipas Journal of