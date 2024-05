Doza më e lartë e ilaçeve për ndërprerjen e duhanit mund të përmirësojë rezultatet

Njerëzit që përpiqen të lënë duhanin mund të kenë nevojë për një rritje të dozës së ilaçeve që po përdorin për t’i ndihmuar ata të ndalojnë, sipas rezultateve të reja të provave klinike.

Pacientët kanë më shumë gjasa të lënë me sukses duhanin nëse doza e trajtimit të tyre për ndërprerjen e duhanit rritet si përgjigje ndaj një dështimi fillestar, raportojnë studiuesit në Journal of the American Medical Association.

Ata zbuluan gjithashtu se ilaçi vareniklin (Chantix) është më efektiv se terapia zëvendësuese e nikotinës për të ndihmuar duhanpirësit të lënë duhanin.

“Këto të dhëna tregojnë se mbajtja e të njëjtit ilaç nuk është efektive për duhanpirësit që nuk janë në gjendje të lënë duhanin në gjashtë javët e para të trajtimit”, tha studiuesi kryesor Paul Cinciripini në një njoftim për shtyp.