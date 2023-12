Draft-statuti i Asociacionit, Osmani paralajmëron takim me opozitën

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka paralajmëruar një takim me partitë opozitare në lidhje me draft statutin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

Ajo tha se pas dorëzimit të drafit edhe tek partitë opoziare do t’i thërras të njëjtat në takim ditëve më vijim për t’i marrë shqetësimet e tyre sa i përket draftit të dorëzuar nga euro-amerikanët.

Sa i përket nisjes së peticionit për largimin e kryetarëve të katër komunave veriore, Osmani tha se nuk ka asnjë informatë zyrtare sa i përket kësaj.

Këto komente Osmani i bëri pasi pjesëmarrjes në konferencën për Integritetin e Informacionit të organizuar nga NDI.