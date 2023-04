Draft Statuti i Asociacionit prezantohet në takimin e 2 majit

Emisari i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka dhënë detaje për qëllimin e takimit 2 majit të nivelit të lartë ne mes Kosovës dhe Serbisë.

Ai ka thënë se në takimin e 2 majit mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit dhe presidentit serb, Aleksandër Vuçiq do të prezantohet aneksi i marrëveshjes së Ohrit. Ka kërkuar nga të dyja palët të shkojnë në takim të përgatitur.

Po ashtu do të miratohet edhe deklarata për Personat e Zhdukur që ishte arritur si marrëveshje në nivel kryenegociatorësh.

”Me takimin e radhës të dialogut të nivelit të lartë që do të mbahet më 2 maj, kjo është një kohë e përgatitjeve intensive. Si takimi i parë i nivelit të lartë pas Ohrit, do të jetë një takim i rëndësishëm për zbatimin e Marrëveshjes dhe Aneksit të saj. Agjenda do të përfshijë miratimin zyrtar të Deklaratës për Personat e Zhdukur, prezantimin e draft Statutit të parë të Asociacionit/Bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë nga ekipi menaxhues dhe çështjet aktuale. Prandaj ne presim që të dyja palët të vijnë në Bruksel të përgatitura mirë dhe plotësisht të përkushtuara në fazën e zbatimit”, ka shkruar Lajçak në Facebook, të dielën.

Lajçak po ashtu ka treguar për takimet e tij të realizuara që lidhen me çështjen e dialogut Kosovë – Serbi.

”Në fillim të kësaj jave në Bruksel, u takova me komandantin e KFOR-it të NATO-s, gjeneralmajor Ristuccia për të përditësuar njëri-tjetrin në fushat tona përkatëse të përgjegjësisë. Unë e vlerësoj bashkëpunimin tonë të ngushtë dhe njohuritë e tij të vlefshme për situatën e sigurisë në Kosovë, në veçanti në veri të Kosovës. Kam pasur një takim edhe me kryetarin e Seksionit të Marrëdhënieve me Jashtë të Komitetit Evropian Ekonomik dhe Social Dimitriadis. Unë jam mirënjohës për interesimin dhe mbështetjen e tij në Dialog dhe vlerësoj përpjekjet praktike të KESE-së në nxitjen e dialogut dhe bashkëpunimit për avancimin e qëllimeve tona të përbashkëta në Ballkanin Perëndimor”, ka thënë ai.

Kosova dhe Serbia më 18 mars arritën një marrëveshje në Ohër, ndonëse nuk u nënshkrua.

Në Kosovë, kryeministri Albin Kurti është kritikuar nga dy partitë opozitare PDK dhe LDK se përmes marrëveshjes së Ohrit ka pranuar implementimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilët e kishte kundërshtuar gjatë kohës sa ishte në opozitë.