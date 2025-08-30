Drejtori ekzekutiv i bursës së kriptovalutave me urdhër të prerë për punonjësit: Përdoreni inteligjencën artificiale ose shkoni në shtëpi

Drejtori ekzekutiv i bursës së kriptovalutave Coinbase, Brian Armstrong, zbuloi se disa inxhinierë u pushuan nga puna sepse nuk donin të përdornin mjete të inteligjencës artificiale, edhe pse kompania ofroi licenca zyrtare për GitHub Copilot dhe Cursor.

Armstrong u tha punonjësve nëpërmjet një kanali të brendshëm në Slack, se të gjithë duhet të identifikohen të paktën në mjetet e inteligjencës artificiale deri në fund të javës.

“Nuk keni pse t’i përdorni ato çdo ditë derisa të ofrojmë trajnime shtesë, por pres që të gjithë të identifikohen. Nëse nuk e bëni, kemi një takim të shtunën”, shkroi ai.

Në atë takim, disa punonjës e justifikuan mungesën e tyre me pushime ose udhëtime pune, por ata që nuk kishin një arsye të vlefshme u pushuan menjëherë nga puna.

Armstrong më vonë pranoi se kjo qasje ishte “shumë vendimtare”, por se mesazhi duhej të ishte i qartë – në Coinbase, inteligjenca artificiale nuk është opsionale.

Qëllimi i kompanisë është që 50 përqind e kodit të saj të gjenerohet nga inteligjenca artificiale deri në fund të tremujorit (aktualisht, kjo përqindje është rreth 33).

Janë prezantuar edhe ngjarje të rregullta të quajtura “AI Speed ​​Runs”, ku ekipet demonstrojnë mënyra të suksesshme për të përdorur mjetet e AI-së, nën mbikëqyrjen e ngushtë njerëzore – gjë që është veçanërisht e rëndësishme në industrinë financiare.

Reagimet në industri janë të ndara: ndërsa disa e shohin veprimin e Armstrong si agresiv dhe autoritar, të tjerë besojnë se është një hap i pashmangshëm për ta mbajtur kompaninë konkurruese.

