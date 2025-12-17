Drogë në Gaza? Po, nga Izraeli!

Metoda e re shejtanëve me fytyrë njerëzore kundër vitalitetit palestinez
Mes luftës shfarosëse që Izraeli po zhvillon kundër popullit palestinez, në Gaza ka dhe një luftë tjetër, e cila po zhvillohet në hije dhe që synon të thyejë rezistencën e banorëve të Gazës në një nivel psikologjik dhe social. Konkretisht, shërbimet e sigurisë në Gaza kanë zbuluar një sistem të zhvilluar mirë të kontrabandës së drogës në Rrip.
Sipas asaj që është dokumentuar nga shërbimet palestineze në Gaza, dërgesat e pilulave narkotike hyjnë në sektorin e shkatërruar në disa mënyra, duke përfshirë kamionë komercialë që kalojnë nëpër vendkalime nën kontroll dhe inspektim të rreptë nga ushtria izraelite, dhe me përdorimin e dronëve për të shpërndarë narkotikë brenda zonave të ndryshme të Gazës, për të arritur në duart e tregtarëve të drogës dhe agjentëve të pushtimit izraelit që i ofrojnë ato popullsisë.
Al Jazeera publikoi pamje ekskluzive të dërgesave të zbuluara të shumë llojeve të drogës të sjella në Rripin e Gazës nëpërmjet kamionëve të ndihmës, duke përfshirë pilula të llojeve të ndryshme, hashash, substanca të ngjashme dhe lloje të tjera kimike që çojnë në halucinacione dhe vdekje.
Bëhet fjalë për metoda inovative të kontrabandës të përdorura nga pushtuesi për të sjellë drogë në Rrip. Kjo fushatë e rrezikshme vjen në një kohë kur forcat palestineze të sigurisë dhe policia në Gaza janë të ekspozuara ndaj sulmeve të drejtpërdrejta dhe të përsëritura izraelite, gjë që kufizon aftësinë e tyre për të kryer detyrat e tyre në ndjekjen penale të atyre që janë të përfshirë në këto raste dhe mbrojtjen e shoqërisë nga kjo plagë.
Një hetim nga Al Jazeera Mubasher me departamentin anti-narkotikë të Gazës zbuloi detaje tronditëse rreth përpjekjeve të pushtuesit për të importuar qëllimisht këto helme.
Dëshmitë e dokumentuara nga Al Jazeera Mubasher tregojnë se kamionët komercialë, që supozohet se mbajnë ushqim ose ndihmë humanitare, i nënshtrohen zyrtarisht procedurave të inspektimit izraelit, por droga kontrabandohet me kujdes brenda tyre, në një skenë që zyrtarët e luftës kundër narkotikëve e përshkruan si “të dyshimtë dhe të pashembullt”, duke zbuluar, thanë ata, një politikë sistematike që synon të minojë strukturën shoqërore palestineze nga brenda.
Synimi ndaj shoqërisë palestineze
Në një nga depot e aksesuara nga njësitë kundër narkotikëve, Al Jazeera tregoi sasi të pilulave narkotike të sekuestruara, me konfirmim zyrtar se kjo ishte vetëm një pjesë e vogël e asaj që pushtimi po përpiqet të kontrabandojë në Gaza, duke përfituar nga kushtet e luftës, rrethimit dhe shembjes së infrastrukturës ekonomike dhe sociale.
Autoritetet përkatëse në Gaza kanë paralajmëruar se shkatërrimi i shoqërisë palestineze nga droga është po aq i rrezikshëm sa shkatërrimi ushtarak, pasi synon të dobësojë shoqërinë, të thyejë aftësinë e saj për t’i bërë ballë sfidave dhe të përhapë kaos dhe devijim midis të rinjve, në dritën e situatës katastrofike humanitare që përjetojnë më shumë se dy milionë palestinezë.
Lufta e heshtur
Pavarësisht burimeve të kufizuara, Administrata e Zbatimit të Ligjit për Drogat konfirmoi se “krahu i gjatë i ligjit do të arrijë këdo që provohet të jetë i përfshirë në promovimin ose trafikimin e drogës”, duke theksuar se beteja kundër këtij fenomeni është një betejë ndërgjegjësimi dhe qëndrueshmërie, jo më pak e rëndësishme sesa përballja me bombardimet dhe rrethimet. /tesheshi