Duhani rrezikon shikimin/ Pirja e cigareve mund të shkaktojë dëmtime të pakthyeshme në sy

Pirja e duhanit nuk dëmton vetëm mushkëritë dhe zemrën, por mund të ketë pasoja serioze edhe për shëndetin e syve. Kimikatet toksike që gjenden në tymin e cigareve kalojnë në qarkullimin e gjakut dhe mund të dëmtojnë strukturat delikate të syrit, veçanërisht retinën, thjerrëzën dhe makulën.
Ekspertët paralajmërojnë se duhanpirja rrit rrezikun për sëmundje të rënda si degjenerimi makular i lidhur me moshën (AMD) dhe glaukoma, të cilat në raste të caktuara mund të çojnë në humbje të përhershme të shikimit.
Nikotina ndikon në enët e vogla të gjakut që furnizojnë syrin, duke shkaktuar ngushtim të tyre dhe duke favorizuar probleme si dëmtimi i nervit optik, grumbullimi i lëngjeve në retinë dhe përparimi i sëmundjeve të syrit.
Edhe pas ndërprerjes së duhanit, disa dëmtime në strukturat e retinës dhe enët e vogla të gjakut mund të vazhdojnë, veçanërisht te personat me predispozitë gjenetike për degjenerim makular.
Rreziku nuk vjen vetëm nga tymi. Edhe mbetjet e nikotinës dhe katranit në duar mund të kalojnë te lentet e kontaktit dhe të shkaktojnë djegie, tharje dhe irritim të vazhdueshëm të syve.
Ekspertët theksojnë gjithashtu se edhe tymi pasiv mund të ndikojë negativisht në shëndetin e syve, veçanërisht te fëmijët dhe gratë shtatzëna, duke rritur rrezikun për probleme të shikimit tek foshnjat.
Edhe cigaret elektronike nuk konsiderohen pa rrezik. Nikotina dhe disa përbërës të lëngjeve të avullimit mund të shkaktojnë stres oksidativ dhe inflamacion, duke u lidhur me tharje dhe irritim të syve.
Mënyra më e mirë për të ulur rrezikun është ndërprerja e duhanit. Kontrollet e rregullta te okulisti, një dietë e pasur me antioksidantë, aktiviteti fizik dhe kontrolli i tensionit e kolesterolit mund të ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të syve.