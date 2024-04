Dy fjalë për njeriun që të linte pa fjalë – H. Muharrem Nazifi

Nè vendin tonè (Llap) ka pasur shumè Burra, tè cilèt ja vlenè t’i marrim si model nè jetèn tonè.

I tillè ishte edhe H. Muharrem Nazifi, njè Njeri i devotshèm, aktivist dhe humanist i madh ( i cili kontribuojè edhe gjate periudhès sè vèshtirè tè Luftès sè UÇK-sè).

Ishte njè Intelektual autodidakt, dashamirè i dijes dhe inkurajues i nxènèsve dhe studentève tè cilèt me kursimet personale (si zingjin modest qè ishte) i ndihmonte moralisht dhe ekonomikisht pèr t’u shkolluar brenda dhe jashtè vendit, me dekada.

E donte, shkollimin, jepte mund dhe pasuri pèr shkolla, e donte edhe besimin dhe nuk kursente asgjè pèr Komb e Fè, pèr Zot e Atdhè, thoshte duhet nèse ashtè nevoja edhe me vdekè.

I tillè ishte ky Njeri fisnik.

I tillè jetoi dhe shkoi, nè kulminacionin e devocionit dhe modestisè.

Ashtu si thonè, kur shkon njè Njeri i dashtun, shkon edhe njè pjesè e jona.

Me udhètimin e H.Muharremit nè amshim, shkojè edhe njè pjesè e sè kaluarès sonè, gjenerata qè shpresojmè se po, mirèpo kem frikè se nuk pèrsèriten?!.

Tè afèrm e modest me Mikun e tè ashpèr e krenar me armikun.

I tillè ishte Baci Muharrem, shtatèlartè e krenar, sinonim i Plisit tè bardhè, i cili ishte halè nè sy pèr armik.

Ma shumè se humbja e njè Njeriu èshtè edhe zbehja e traditès sonè.

H.Muharremi, ishtè Llapjan me vendlindje po Shqiptar me identitet-etnitet e vendbanim, ai i pèrkiste tè gjitha trevave shqiptare, ku kèrkohej, nè dekè e drekè, dasèm e krushqè, pajtim a hasmèni, pandalur si feniks.

Thonè se kur shkon njè Njeri i mirè njè shekull duhet pèr ta ripèrtrirè?!.

I till ishte Baci Muharrem i ynè.

_________________________________

PRANIA E JOTE NA MUNGON

(H. Muharrem Nazifit)

~Nè vend tè fjalès dalin lutje

I dashur Mik i zemrès

Rrugès sè gjatè kalove tutje

Stacionit tè fundit tè jetès

~Sa shumè rrugètove me durim

Jetim mbete nè vegjèli

Pèr tè vobektèt ishe si Prind

Altruist i rrallè nè burrèri

~Sa tè kishte èndja atè fytyrè

Buzèqeshjen si Dielli nè sabah

Fjalèt, radhisje si gurè-uvertyrè

Nè zemra ndèrtove shumè kala

~Tani qè udhètove nè atè Botè

Vend tè madh lè nè kètè tokè

Pranisè tèndè sa ishim meritorè

Mungesa e jote na pèrmallon

~Gjatè jetès mè shumè dègjove se fole

Duke thènè me heshtjen shumè fjalè

Sikur Dielli para revè pèrftove

Shembull i Urtakut si yll i naltè

~Çka tè themi sot pèr tè sheshtit

Qè shumè flasin e pak bèjnè

Udhètove nè tokè afèr njè shekull

E kurrè s’u mburre sheshit tè thonè

~Ashtu si bleta vargmaleve

Ece stoik si burr vigan

Edhe bjeshkèt stolise idealeve

Zemèr e shpirt plis-bardhè

~Kèshtu Mik i dashtun na ike si dèftim

Sa edhe shkronjat ndiejnè mall pèr ty

Se, shumè e çmove dhe deshte diturinè

Andaj, amshimi tè mori njè plak tè ri

~Falemi me zemèr pèr paqen tènde

Ashtu sikur ishe njè pranverè nè jetè

Sa shpejt na duket se njè shekull kalove

Lutemi tè nà bashkojnè udhèt nè ahiret

27.04.2024

Prof Rrahman Ferizi