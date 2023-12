Dy metoda të thjeshta për të shkrirë akullin e formuar në xhamin e makinave tuaja

Me uljen e temperaturave dhe me reshjet e borës shumë shoferë ballafaqohen në mëngjes me shkrirjen e akullit të formuar në xhamin e automjeteve të tyre.

Shumica prej tyre duhet të provojnë një sërë metodash që mund të jenë problematike për të arritur një rezultat.

Megjithatë, këtu i kemi dy metoda që mund t’ju kryejnë punë.

Njëra prej metodave është ajo me kripë: mbushni një enë me 500 ml ujë dhe në ujë vendosni një lugë gjelle kripë. Vendoseni përzierjen në xhamin tuaj dhe kripa do të shkrijë akullin.

Nëse keni një pajisje gërryese mund ta përshpejtoni procesin duke gërvishtur akullin ndërsa fillon të shkrihet.

Një metodë tjetër që mund të funksionojë është vendosja e ujit me temperaturë mesatare (as i ftohtë dhe i nxehtë).

Uji me këtë temperaturë do të largojë akullin pa rrezikuar plasaritjen e xhamit, pasi uji i vluar kërcënon thyerjen e xhamit me dëme të mëdha.