Dyshimet për variantin Omicron në Kosovë, në fund të javës tjetër pritet të vijnë rezultatet e mostrave të dërguara jashtë vendit

Varianti i coronavirusit Omicron së fundmi është paraqitur edhe në Mal të Zi, njëri nga shtetet që është në kufi me Kosovën, teksa tek ne ende nuk ka asnjë rast të konfirmuar me këtë variant.

Nga Instituti Kombëtarë i Shëndetësisë Publike të Kosovës kanë bërë të ditur se rezultatet e mostrave të dërguara jashtë vendit pritet të vijnë në fund të javës së ardhshme.

Zyrtarja për informim në IKSHPK-së, Era Pireva deklaroi për Telegrafin se po presin këto rezultate, teksa tha se deri më tani në Kosovë nuk ka raste të konfirmuara me Omicron.

“Rezultatet nga sekuencionimi i mostrave pozitive te SARS-CoV-2 priten diku kah fundi i javës së ardhshme. Deri më tani nuk kemi raste të konfirmuara me variantin Omicron në Kosovë nga mostrat e dërguara për sekuencionim jashtë Kosovës”, tha Pireva.

Derisa në vendet e rajonit e në Evropë situata me COVID-19 është duke u përkeqësuar, situata me pandeminë në Kosovë është e qetë tash e disa javë.

Nga Ministria e Shëndetësisë për Telegrafin kanë thënë se nëse nuk respektohen masat antiCOVID-19 dhe nëse vaksinimi nuk bëhet në ritëm të lartë situata mund të përkeqësohet.

“MSh dhe IKSHPK po analizojnë në vazhdimësi situatën me COVID-19, me qëllim që ajo të mos përkeqësohet. Për këtë qëllim po bëhet edhe thirrje për vaksinim të popullatës dhe janë në fuqi edhe masat që kanë për qëllim kufizimin e përhapjes së COVID-19”, thuhet në përgjigje.

Po ashtu, nga MSH-ja kanë bërë thirrje që kujdesi të jetë maksimal dhe të respektohen masat antiCOVID-19.

“Kujdesi duhet të jete maksimal, sepse përkundër që Kosova ka situatën për momentin të qetë, ajo mund të përkeqësohet nëse masat nuk zbatohen dhe vaksinimi nuk vijon në ritëm më të lartë”, thuhet në përgjigjen e MSH-së.

Ndryshe, deri më tani në Kosovë janë administruar mbi 1.6 milionë vaksina antiCOVID-19.

Sipas statistikave të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë, deri më tani me dozën e tretë janë vaksinuar rreth 1 mijë e 400, ndërkaq me dozën përforcuese janë vaksinuar 2 mijë e 200 persona.

Në takimin e Komitetit për koordinim dhe vlerësim të situatës lidhur me COVID-19 u vlerësua se situata epidemiologjike është e qetë, por se kjo nuk guxon të shndërrohet në neglizhim të masave në fuqi kundër COVID-19.

Në këtë takim kryeministri Albin Kurti tha zbatimi i masave kundër COVID-19 është çështje urgjente dhe se çfarëdo lirimi i masave është i lidhur me zbatimin e masave në fuqi.

Kryeministri tërhoqi vërejtjen se prania e variantit Omicron të SARS COV-2 në shtete të ndryshme dhe mos-respektimi me përpikëri i masave në fuqi mund t’i përmbysë të arriturat e deritanishme në luftën kundër COVID-19.

Ndërsa, ministri i Shëndetësisë, Rifat Latifi tha se zbatimi me disiplinë i masave në fuqi, të cilat janë proporcionale në raport me gjendjen ekzistuese epidemiologjike do të ketë dy rezultate të prekshme.

“Do ta na ndihmojë të mbajmë numrin e rasteve sa më të vogël, duke mos e ngarkuar personelin dhe infrastrukturën spitalore, rrjedhimisht edhe uljen e shpenzimeve kundër COVID-19 dhe do të ndikojë në nxitjen e vaksinimit të mëtejmë të popullatës me vaksinën kundër COVID-19, në veçanti të asaj kategorie që për arsye të ndryshme ende nuk ka marrë dozën e parë apo të dytë të vaksinës”, tha Latifi, transmeton Telegrafi.

Ministri ka folur edhe për rëndësinë e fuqizimit të vaksinimit kundër COVID-19, duke i bërë thirrje popullatës që të vaksinohen dhe ta kompletojnë këtë proces të rëndësishëm, në këtë kohë, kur varianti Omicron është regjistruar në disa shtete dhe përhapja e tij është mjaft e shpejtë.