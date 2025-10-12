Dyshohet për keqpërdorime nga Lista Serbe në veri

Institucionet shëndetësore ilegale serbe qe funksionojnë jashtëligjshëm në Republikën e Kosovës kanë lëshuar një numër të madh të vërtetimeve mjekësore, me të cilat qytetarëve u mundësohet të votojnë me asistencë gjatë procesit zgjedhor.
Këto dokumente, të pa verifikuara nga institucionet zyrtare dyshohet se janë manipuluar me qëllim që të krijojnë kontrollin e votuesve.
Një prej këtyre dokumenteve është vërtetimi i lëshuar nga Qendra e Mjekësisë në Vrbovac për qytetaren Gordana Jerinic, e datëlindjes 15.01.1954, në të cilin thuhet se “i lejohet votimi me ndihmën e asistentit për shkak të moshës dhe sëmundjeve të shoqëruara”.
Këto raste janë në rritje të ndjeshme, ndërsa dyshohet se po përdoren për qëllime politike.
Sipas raportimeve, Lista Serbe është duke ndërmarrë hapa për të siguruar sa më shumë vota, me synimin për të mbajtur kontrollin në komunat veriore të vendit. Më herët u raportua dhe u publikuan pamje se si serbët në formë të organizuar e të udhëhequr nga anëtarët e Listës Serbe, janë nisur drejt qendrave të votimit.
Madje, u raportua se disa votuar nëpër komunat serbe, u nisën drejt nga zyrat e kësaj partie për të votuar.