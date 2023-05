Dyshohet se vrau një person nga pakujdesia, lirohet në procedurë të rregullt

Një person është arrestuar dje nga Policia e Kosovës, pasi që i njëjtit dyshohet për vrasje nga pakujdesia.

I arrestuar dyshohet se më datë 04 shkurt të këtij viti në fshatin Levoshë të Pejës, ka vrarë një person nga pakujdesia.

Lidhur me rastin, në konsultim me prokurorin cilësimi i veprës ka ndryshuar nga “Hetim i vdekjes” në “Vrasje nga pakujdesia”.

Në raportin 24 orësh thuhet se pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt.

