Dyshoni se keni probleme me veshkat? Ja 8 shenjat e hershme që ju paralajmërojnë se diçka nuk po shkon siç duhet

Sa shpesh e konsiderojmë shëndetin e veshkave tona? Shumica prej nesh nuk u kushtojnë vëmendje këtyre organeve të vogla, por të fuqishme derisa të lind një problem. Por e vërteta është se veshkat luajnë një rol kritik në mirëqenien tonë, duke ndihmuar në filtrimin e toksinave dhe rregullimin e lëngjeve të trupit. Sidomos kur fillojnë të kenë probleme, trupi ynë dërgon sinjale paralajmëruese që nuk duhet t’i injorojmë.

Zbuloni se cilat janë këto 8 shenja që mund të tregojnë se veshkat tuaja kanë nevojë për ndihmë. Pavarësisht nëse keni një histori familjare të problemeve me veshkat apo jo, është e rëndësishme të dini se kur duhet të kërkoni ndihmë. Le t’i hedhim një sy këtyre shenjave dhe si mund të kujdeseni për shëndetin e veshkave

Cilat janë shenjat e një problemi me veshkat?

Lodhje dhe dobësi: Nëse ndiheni vazhdimisht të lodhur ose keni më pak energji, mund të jetë për shkak të akumulimit të toksinave në gjak. Anemia që mund të shkaktohet nga dështimi i veshkave gjithashtu mund t’ju lërë të dobët.

Probleme me gjumin: Kur veshkat tuaja nuk funksionojnë siç duhet, toksinat qëndrojnë në gjak, duke ju bërë të ndiheni të shqetësuar dhe të keni probleme me gjumin. Apnea e gjumit është më e zakonshme tek njerëzit me sëmundje kronike të veshkave.

Lëkura e thatë dhe e kruar: Shëndeti i veshkave ndikon gjithashtu në lëkurën tuaj. Thatësia dhe kruajtja mund të sinjalizojnë çrregullime në ekuilibrin e mineraleve dhe lëndëve ushqyese në gjak.

Rritja e shpeshtësisë së urinimit: Nëse vëreni se keni nevojë të urinoni më shpesh, veçanërisht gjatë natës, kjo mund të jetë shenjë e sëmundjes së veshkave. Edhe pse mund të shoqërohet me kushte të tjera, nuk duhet të injorohet.

Gjak në urinë: Prania e gjakut në urinë mund të jetë një shenjë serioze e sëmundjes së veshkave, tumoreve ose infeksioneve. Kjo ndodh kur filtrat e veshkave nuk funksionojnë siç duhet.

Urina me shkumë: Nëse vëreni shkumë të tepërt në urinë, kjo mund të nënkuptojë se ka proteina në urinë, të cilat mund të tregojnë dëmtim të veshkave.

Ënjtje rreth syve: Ënjtja mund të rezultojë nga rrjedhja e proteinave në urinë kur filtrat e veshkave vuajnë.

Humbja e oreksit: Humbja e oreksit mund të rezultojë nga grumbullimi i toksinave në trupin tuaj, gjë që ndikon në ndjenjën tuaj të urisë.