E pamundura paqe: natë e pagjumë në Iran

Amerika rikthen ankthin e luftës në Lindjen e Mesme e gjithë botën
Forcat amerikane kanë përfunduar një seri të re sulmesh ndaj Iranit që synojnë dobësimin e mëtejshëm të aftësisë së vendit për të kërcënuar anijet tregtare dhe marinarët e tyre në Ngushticën e Hormuzit, tha Komanda Qendrore. Sulmet janë një vazhdim i operacioneve ofensive të nisura një natë më parë, shtoi ajo.
Ushtria amerikane njoftoi të mërkurën se kishte nisur një valë të re sulmesh ndaj Iranit që synonin ruajtjen e lirisë së lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit, disa orë pasi Presidenti i SHBA-së Donald Trump deklaroi se një marrëveshje e përkohshme për t’i dhënë fund luftës ishte “e përfunduar”.
Sipas deklaratës së CENTCOM, sulmet goditën afërsisht 90 objektiva ushtarake iraniane. Objektivat përfshinin sisteme mbrojtjeje ajrore, objekte mbikëqyrjeje bregdetare, objekte magazinimi raketash dhe dronësh, objekte detare dhe infrastrukturë logjistike ushtarake përgjatë bregdetit iranian.
Sipas mediave iraniane, sulmet goditën disa qytete në Iranin jugor, duke përfshirë Bandar Abbas, Sirik dhe Bushehr, ndërsa agjencia iraniane e lajmeve raportoi se rreth 10 shpërthime u dëgjuan në qytetet Chabahar dhe Konarak në Iranin juglindor.
Irani kërcënon me hakmarrje
Në përgjigjen e parë zyrtare iraniane ndaj sulmeve të SHBA-së, një përfaqësues iranian tha në një letër drejtuar Kombeve të Bashkuara se Shtetet e Bashkuara kishin shënjestruar objekte në Iranin jugor në Bushehr dhe në ishuj të shumtë, duke shtuar se kishin “shkelur Kartën e OKB-së”.
Në letrën e tij, delegati iranian i konsideroi sulmet e SHBA-së si një “shkelje themelore” të klauzolës së parë të memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar midis Uashingtonit dhe Teheranit.
Nga ana e tij, Ibrahim Rezaei, zëdhënës i Komitetit të Sigurisë Kombëtare të parlamentit iranian, tha: “Prisni një goditje të fortë nga iranianët”.
Agjencia e lajmeve Fars raportoi se raketat armike goditën një urë hekurudhore në perëndim të qytetit Aq Qala, në provincën Golestan, Iranin verior.
Gardat Revolucionare të Iranit më vonë kërcënuan të “përgjigjeshin në mënyrë të tepruar” ndaj sulmit ndaj urës, duke theksuar se SHBA-të e kishin shënjestruar urën me një raketë lundrimi dhe duke konfirmuar se nuk kishte viktima si rezultat i sulmit.
Axios citoi një zyrtar amerikan të ketë thënë se Forcat Ajrore Amerikane kishin bombarduar dy ura hekurudhore në Iran, duke shtuar se sulmi me raketa ishte i pari i këtij lloji në infrastrukturën iraniane që nga armëpushimi.
Faqja e internetit iraniane Nour News citoi një burim ushtarak të ketë thënë se forcat e armatosura iraniane do të nisnin një ofensivë “të madhe” kundër bazave ushtarake amerikane në rajon dhe se kjo do të ishte një përgjigje e dhimbshme për palën amerikane. /tesheshi.com/