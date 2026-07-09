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Fotoja e Samitit: bëri një lëvizje që e nxorri qesharak, Rama retushon veten

Dhe atletet e bardha që u shpërfillën krejtësisht nga Trump…

Rama prodhoi sërish gjeste të pazakonta, prej egocentriku apo vanitozi të pashërueshëm, teksa krerët e vendeve të NATO-s po bëheshin gati për foton e rastit në Samitin e Ankarasë.

Në një moment, ai shkujdesshëm u vendos një hap para të tjerëve, duke u shfaqur shumë fëminor me këtë veprim, pamje të cilën e ka hequr nga vidoeja e publikuar në faqen e tij.

Ja pra që paska turp, por jo aty ku duhet më shumë.

Po ashtu, një skenë tjetër ishte ajo e Mark Rutte-s, kreut të NATO-s, i cili tentoi t’i tregonte Trump-it për atletet e bardha të Ramës.

Ky i fundit priste një reagim nga presidenti amerikan, duke u zhgënjyer keqazi nga një ftohtësi e mospërfillje gati turpëruese. /tesheshi.com/   

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