Edhe 24 milionë euro për “spitalin e harruar” të Ferizajt

Edhe 24 milionë euro do të ndahen për të ndërtuar spitalin e Ferizajt, që si projekt u nis qysh më 2018. Pas kontratave, ankesave e edhe dërgimit të lëndëve në Prokurori, ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, ka njoftuar se e ka nënshkruar kontratën për vazhdimin e punimeve.
“Kam nënshkruar kontratën për vazhdimin e punimeve në Spitalin e Ferizajt. Pas shumë sfidave dhe vështirësive të trashëguara e të reja, ky projekt do të finalizohet brenda 30 muajsh. Ky është një projekt shumë i rëndësishëm për këtë rajon, që do të realizohet sipas standardeve më të larta të infrastrukturës spitalore, me një kosto prej 24 milionë euro. Urime për të gjithë qytetarët e Ferizajt për këtë projekt të shumëpritur”, ka shkruar Vitia.