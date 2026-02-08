Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Egjipti: Sulmet ndaj autokolonave humanitare në Sudan shkelje e rëndë e së...

Egjipti: Sulmet ndaj autokolonave humanitare në Sudan shkelje e rëndë e së drejtës ndërkombëtare

Egjipti ka dënuar sulmet e fundit ndaj autokolonave të ndihmave humanitare në Sudan, duke i cilësuar ato si “shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare humanitare”.

Në një deklaratë të publikuar të dielën, Ministria e Punëve të Jashtme e Egjiptit tha se sulmet ndaj autokolonave të ndihmës, për të cilat qeveria sudaneze ka fajësuar Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF), përbëjnë “një vazhdim të rrezikshëm të sulmeve ndaj korridoreve humanitare dhe pengimit të përpjekjeve për ndihmë”.

Sipas ministrisë, këto veprime janë shkelje serioze e së drejtës ndërkombëtare humanitare, e cila garanton mbrojtjen e civilëve dhe të objekteve shëndetësore.

Egjipti paralajmëroi se përsëritja e këtyre sulmeve po e thellon edhe më tej katastrofën humanitare të paprecedentë në Sudan, në një kohë kur po rritet numri i të zhvendosurve dhe po përkeqësohet pasiguria ushqimore. /mesazhi

