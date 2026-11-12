El-Sayed, do të betohet apo jo në Kuran?

Muslimani i parë i zgjedhur në Senatin e SHBA-së
Senatori i sapozgjedhur amerikan nga Michigani, Abdul El-Sayed, tha të enjten, më 12 nëntor, se do të bente betimin për Kuranin.
El-Sayed është muslimani i parë i zgjedhur në Senatin e SHBA-së. Kur bëri betimin, ai tha se ndoshta do ta bënte betimin për Kuranin, por se ende po zgjidhte se cilin do të bënte.
“Cilido që të jetë emri im, çfarëdo që të lutem, nuk është libri për të cilin betohesh. Libri për të cilin betohesh është ai ndaj të cilit zotohesh për besnikëri”, tha ai, duke iu referuar Kushtetutës.
“Ky dokument është arsyeja pse, pavarësisht mënyrës se si lutem, mund të kandidoj për post dhe pse njerëzit e shtetit tim ishin në gjendje të më zgjidhnin. Çfarë gjëje e pabesueshme”, tha ai.
Gjatë fushatës, Presidenti i SHBA-së Donald Trump e quajti El-Sayed një “xhihadist të çmendur” i cili është “në anën e terroristëve”.
El-Sayed tha se pa etiketime të tilla fyese “milje përpara” kur vendosi të kandidonte, por e dinte se votuesit në Michigan nuk do ta besonin.
“Opozita ka vendosur ta bëjë emrin dhe fenë time kaq të madhe”, tha El-Sayed.
“Pra, e dini, Abdulrahman Mohamed El-Sayed është po aq amerikan sa Mike Rogers. Ai është po aq amerikan sa Donald Trump. Ai është po aq amerikan sa çfarëdo që do të thotë ‘JD’. Është një emër amerikan,” theksoi El-Sayed.
Në janar 2027, zëvendëspresidenti JD Vance do të betojë të gjithë senatorët e sapozgjedhur. Gjatë fushatës, Vance e quajti El-Sayed një përfaqësues të “të keqes së tmerrshme” dhe një “krijesë të vogël të ligë”.
“Shpresoj se nuk turpërohet nga kjo,” tha El-Sayed për Vance, duke shtuar:
“Siç thashë, ka një ironi hyjnore në faktin se ai është i detyruar kushtetues të bëjë betimin tim.” /tesheshi