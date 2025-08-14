Elon Musk kërcënon të padisë Apple për mosrenditjen e X ose Grok midis aplikacioneve të saj më të mira

Miliarderi dhe pronari i SpaceX, Tesla dhe X, Elon Musk, thotë se planifikon të padisë Apple për mosparaqitjen e X dhe aplikacionit të saj chatbot të inteligjencës artificiale (AI) Grok në aplikacionet e saj më të rekomanduara në App Store.
Musk postoi komentet në X të hënën vonë, duke thënë: “Hej Apple App Store, pse refuzon të vendosësh X ose Grok në seksionin tënd. Duhet ta kesh kur X është aplikacioni i lajmeve nr. 1 në botë dhe Grok është nr. 5 midis të gjitha aplikacioneve? Po bën politikë? Çfarë jep? Mendjet kureshtare duan të dinë”.
Grok është në pronësi të startup-it të AI-së xAI të Musk.
Musk vazhdoi duke thënë se “Apple po sillet në një mënyrë që e bën të pamundur për çdo kompani AI përveç OpenAI të arrijë nr. 1 në App Store, gjë që është një shkelje e qartë e antitrustit. xAI do të ndërmarrë veprime të menjëhershme ligjore”.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga Apple, e cila është përballur me akuza të ndryshme për shkelje të antitrustit në vitet e fundit.
Një gjykatës federal zbuloi së fundmi se Apple shkeli një urdhër gjykate në një çështje antitrust të ngritur nga prodhuesi i Fortnite, Epic Games.
Në prill, rregullatorët e Bashkimit Evropian gjobitën Apple me 500 milionë euro për shkelje të rregullave të konkurrencës, duke i penguar krijuesit e aplikacioneve t’i drejtojnë përdoruesit drejt opsioneve më të lira jashtë App Store-it të saj.
Vitin e kaluar, BE-ja gjobiti gjigantin amerikan të teknologjisë me gati 2 miliardë dollarë (1.8 miliardë euro) për favorizim të padrejtë të shërbimit të vet të transmetimit të muzikës, duke u ndaluar rivalëve si Spotify t’u tregojnë përdoruesve se si mund të paguajnë për abonime më të lira jashtë aplikacioneve të iPhone.
Dhe në korrik, organi mbikëqyrës i Spanjës tha se po thellonte hetimin e tij ndaj Apple për shkak të shqetësimeve se kishte kërkesa “të padrejta” për zhvilluesit që kërkonin të vendosnin aplikacionet e tyre në App Store të kompanisë.
Që nga e marta në mëngjes, aplikacioni kryesor në App Store të Apple në SHBA ishte TikTok, i ndjekur nga Tinder, Duolingo, YouTube dhe Bumble. ChatGPT i Open AI u rendit i 7-ti.