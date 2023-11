Elon Musk thërret për vrasjën e rezistencës Palestineze gjatë vizitës në Izrael – VIDEO

Elon Musk duke folur për Gazën me Presidentin izraelit në gjuhën e një kolonizatori ‘afrikano-jugor’

“Vritni ata (rezistencën Palestineze) që nuk ju pranojnë si prijës të tyre, civilizojini me arsimimin tuaj dhe thuaju se ju sillni zhvillim vetëm për të varfërit dhe të paqytetëruarit” 27.11.2023

Kill those who don’t accept you as their master, civilize them with your education, and tell them you only bring development to the poor & uncivilized ones – Musk speaking about Gaza to Israeli President in the language of a ‘South African’ colonizer pic.twitter.com/afkYEyFOOL

— Ashok Swain (@ashoswai) November 27, 2023