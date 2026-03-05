Emiratet e Bashkuara Arabe kapin 6 raketa balistike dhe 125 dronë nga Irani

Emiratet e Bashkuara Arabe thanë se sistemet e tyre të mbrojtjes ajrore shkatërruan gjashtë raketa balistike dhe interceptuan 125 dronë nga Irani të enjten, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha në një deklaratë në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X se mbrojtja ajrore zbuloi shtatë raketa balistike, duke shkatërruar gjashtë prej tyre, ndërsa një raketë ra brenda territorit të vendit.
Ministria shtoi se u zbuluan gjithashtu 131 dronë, ku 125 u interceptuan me sukses, ndërsa gjashtë dronë ranë brenda vendit.
Që nga fillimi i sulmeve iraniane të shtunën, ministria tha se mbrojtja ajrore ka zbuluar 196 raketa balistike, duke shkatërruar 181 prej tyre, ndërsa 13 raketa ranë në det dhe dy ranë brenda vendit.
Gjithashtu raportoi zbulimin e 1.072 dronëve iranianë, nga të cilët 1,001 u interceptuan, ndërsa 71 ranë brenda territorit të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Ministria shtoi se tetë raketa lundrimi u zbuluan dhe u shkatërruan gjithashtu nga sistemet e mbrojtjes ajrore.
Sipas ministrisë, sulmet vranë tre persona – të kombësive pakistaneze, nepaleze dhe bangladeshiane – dhe lanë 94 të tjerë me lëndime të lehta.
Ministria theksoi se forcat e armatosura “mbeten plotësisht të përgatitura dhe të gatshme për t’u përballur me çdo kërcënim dhe për t’iu përgjigjur me vendosmëri çdo gjëje që synon të minojë sigurinë e vendit, duke siguruar mbrojtjen e sovranitetit, stabilitetit dhe interesave kombëtare të tij”.
Irani ka lëshuar raketa dhe dronë drejt Izraelit dhe vendeve të Gjirit që janë shtëpi të aseteve ushtarake amerikane që nga 28 shkurti. Disa nga sulmet kanë shkaktuar viktima dhe dëme në vende civile, duke përfshirë portet dhe ndërtesat e banimit.