Erbash, zhvesh shpatën që solli në predikimin që mbajti ditën e xhuma në Haja Sofia – VIDEO

Këtë herë, kryetari i Dijanetit të Republikës së Turqisë, Ali Erbash, zhveshi shpatën që solli në predikimin që mbajti ditën e xhuma në Haja Sofia.

Disa pyesnin përse hutbeja e xhumasë u mbajt me shpatën pa këllëf në Stamboll!?

Nëse shpata nuk zhveshet, tufa e qenve nuk do të shpërndahet.

Ajo shpatë është aty për t’u zhveshur kur të vijë koha.

Pa frikë!

Nga: Hasan Baftijari

Here, from the pulpit of Hagia Sophia, which was entrusted to us by Mehmed the Conqueror, the protector of the oppressed, I address all humanity and invite all humanity to stand by the side of the oppressed agains the occupiers.

