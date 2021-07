Erdoğan: Do të vazhdojmë luftën kundër dhunës ndaj grave

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan të enjten tha se do të vazhdojë luftën kundër dhunës ndaj grave, raporton Anadolu Agency (AA).

“Ne jemi duke e bërë luftën (kundër dhunës) edhe më të fortë me planin tonë të ri të veprimit”, tha presidenti Erdoğan në Takimin e 4-të të Promovimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Luftimin e Dhunës ndaj Grave në kryeqytetin turk Ankara.

Ai tha se qëllimi i parë i planit të ri është të rishikojë legjislacionin e Turqisë mbi luftën kundër dhunës dhe zbatimin efektiv të saj.

“Lufta jonë kundër dhunës ndaj grave nuk do të fillojë me Konventën e Stambollit, as nuk përfundon me tërheqjen tonë nga ajo”, shtoi Erdoğan, duke iu referuar një traktati evropian nga i cili Turqia u largua më 1 korrik, duke përmendur papajtueshmëritë me vlerat lokale.

Sipas dekretit të nënshkruar nga Erdoğan, data e skadimit të Konventës së Stambollit 2011, e cila u anulua në Turqi në fillim të këtij viti, ra më 1 korrik.

Turqia u tërhoq nga konventa më 19 mars, duke argumentuar se pakti binte ndesh me traditat lokale dhe se ligjet turke ofrojnë mbrojtje të mjaftueshme për gratë tashmë. /aa