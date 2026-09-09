Burnham: Mbretëria e Bashkuar do të jetë e “palëkundur” në mbrojtjen e Ishujve Falkland

Kryeministri britanik, Andy Burnham, ka përsëritur se vendi i tij do të mbrojë Ishujt Falkland dhe të drejtat e banorëve të tyre, transmeton Anadolu.
“Ne do ta respektojmë gjithmonë të drejtën e banorëve të Ishujve Falkland për të zgjedhur të jenë britanikë”, u tha Burnham ligjvënësve gjatë seancës së përjavshme të pyetjeve për kryeministrin në Dhomën e Përfaqësuesve.
Ai theksoi se qëndrimi për ishujt “nuk do të ndryshojë kurrë” nën qeverinë e tij, duke shtuar: “Do të jemi të palëkundur në mbrojtjen e tyre”.
Deklarata e kryeministrit Burnham erdhi pasi udhëheqësja e Partisë Konservatore, partisë kryesore opozitare, Kemi Badenoch, akuzoi qeverinë se po heq dorë nga territoret sovrane britanike, përfshirë Ishujt Chagos.
“Vende të tjera po ngrenë pretendime mbi territorin tonë sovran. Ato e nuhasin dobësinë”, tha Badenoch.
Në përgjigje, Burnham tha se Mbretëria e Bashkuar nuk do të heq dorë nga baza e saj Diego Garcia në atolin e largët koralor në pjesën qendrore të Oqeanit Indian dhe se vendi është në bisedime me SHBA-në për këtë çështje.
Vitin e kaluar, Mbretëria e Bashkuar dhe Mauritiusi nënshkruan një marrëveshje për transferimin e sovranitetit të arkipelagut në Oqeanin Indian te Mauritiusi, duke i dhënë fund më shumë se dy shekujve të sundimit britanik, në këmbim të lejimit të SHBA-së dhe Mbretërisë së Bashkuar që të vazhdojnë operimin e bazës ushtarake me rëndësi strategjike Diego Garcia për 99 vitet e ardhshme.
Megjithatë, Maldivet e kundërshtojnë marrëveshjen, e cila ende nuk ka hyrë në fuqi dhe është në pritje të ratifikimit të brendshëm.
Së fundmi, presidenti i Maldiveve, Mohamed Muizzu, i ka kërkuar kryeministrit Burnham bisedime për sovranitetin e Ishujve Chagos.