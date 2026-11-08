Zhegrova sërish zëvendësues, një pikë për Juven

Edon Zhegrova sërish ishte vetëm zëvendësues te Juventusi.
Juve të dielën mbrëma luajti 2:2 në udhëtim me Fiorentinan. Ndeshja i takoi xhiros së 11-të të Serie A.
Zhegrova u aktivizua në minutën e 57-të, kur skuadra e Juventusit ishte duke pësuar 2:1.
Bremer e shënoi golin e barazimit, 2:2, në minutën e 66-të.
Zhegrova po luan rregullisht në Serie A, por vazhdimisht si zëvendësues. Ai ka kontribuuar me dy gola e dy asistime në nëntë paraqitje.
Edhe
Zhegrova nuk aktivizohet në barazimin e Juventusit
Futboll 22 nën 2025
Zhegrova nuk aktivizohet në barazimin e Juventusit
Juve është larg zonës që e synon. Mban vendin e shtatë me 18 pikë. Fiorentina renditet e 15-ta me nëntë pikë.
Mateo Pellegrino në minutën e katërt dhe Alieu Njie në minutën e 54-t shënuan për Fiorentinan. Nick Woltemade e shënoi golin e parë për Juven, në minutën e 66-të. Fiorentina kishte raste më të mira për golin e tretë, por pa konkretizuar.