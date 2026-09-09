Netanyahu në Nju Jork për 24 orë: a do mundet Mamdani ta arrestojë?

Një “Hitler” i ditëve tona që ka futur botën në një kolaps moral
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu planifikon të udhëtojë për në Nju Jork në fund të shtatorit, ku do t’i drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sipas ambasadorit izraelit në OKB, Danny Danon, Netanyahu do të mbërrijë në SHBA më 23 shtator, do të mbajë një fjalim të nesërmen dhe më pas do të kthehet në Izrael atë mbrëmje.
Mbërritja e tij pritet në një atmosferë tensionesh të larta politike, veçanërisht pasi kryetari i bashkisë së Nju Jorkut, Zohran Mamdani, foli më parë për mundësinë e arrestimit të kryeministrit izraelit për shkak të luftës në Gaza.
Megjithatë, Mamdani më vonë pranoi se autoritetet e qytetit nuk kishin autoritetin për të zbatuar urdhrin e GJPN-së kundër Netanyahut. Në vend të kësaj, ai i bëri thirrje qeverisë federale të Shteteve të Bashkuara të shqyrtojë zbatimin e tij.
Danon i vlerësoi veprimet e Mamdanit si pozicionim politik. Ai theksoi se gjëja më e rëndësishme për Izraelin është që Netanyahu të vijë ende në Nju Jork dhe të mbajë një fjalim para përfaqësuesve të 193 shteteve anëtare të OKB-së.
Netanyahu ka qenë një objektiv i Gjykatës Ndërkombëtare Penale që nga nëntori i vitit 2024, kur gjykata lëshoi një urdhër arresti për të, si dhe për ministrin e atëhershëm të Mbrojtjes së Izraelit, Yoav Gallant. GJPN-ja i akuzon ata për krime të dyshuara kundër njerëzimit në lidhje me fushatën ushtarake të Izraelit në Gaza. Izraeli i hedh poshtë akuzat.
Në arsyetimin e urdhrit, gjykata deklaroi se ka baza për të dyshuar se uria e popullsisë dhe kufizimi i ndihmës humanitare u përdorën si metodë lufte, si dhe se civilët u vunë në shënjestër qëllimisht. Izraeli i mohon këto akuza.
SHBA-të dhe Izraeli nuk janë anëtarë të Gjykatës Ndërkombëtare Penale. Administrata e Presidentit Donald Trump që atëherë ka vendosur sanksione ndaj zyrtarëve individualë të GJPN-së, duke theksuar më tej kundërshtimin e Uashingtonit ndaj veprimeve të gjykatës.
Qëndrimi i Netanyahut në Nju Jork pritet të jetë shumë i shkurtër. Danon pret që kryeministri të mbërrijë vonë më 23 shtator, të mbajë një fjalim pasditen e 24 shtatorit dhe pastaj të kthehet menjëherë në Izrael.
Në të njëjtën kohë, ambasadori izraelit pret protesta të reja gjatë javës së seancës së Asamblesë së Përgjithshme. Ai kujtoi se vitin e kaluar, fjalimi i Netanyahut shkaktoi një eksod masiv të delegacioneve të caktuara nga salla e OKB-së. Sipas vlerësimit të tij, skena të ngjashme janë të mundshme këtë vit. /tesheshi