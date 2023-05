Presidenti Erdogan: Dëshiroj të falënderoj çdo pjesëtar të kombit tonë që na përcolli edhe një herë përgjegjësinë për qeverisjen e Turqisë për 5 vitet e ardhshme

LIVE – Turkish President Erdogan addresses thousands of supporters outside his home in Istanbul https://t.co/gxsMN1VJGu

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 28, 2023