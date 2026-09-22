Erdogan: Turqia do ta mbështesë Kosovën në sigurimin e “vendit të saj të merituar” në komunitetin ndërkombëtar

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan të hënën priti kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, në Nju Jork, ku diskutuan për një sërë çështjesh, transmeton Anadolu.
Takimi me dyer të mbyllura në Shtëpinë Turke, ose Turkevi, u zhvillua në margjinat e mbledhjes vjetore të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Një takim u diskutuan marrëdhëniet dypalëshe mes Turqisë dhe Kosovës, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë.
Sipas deklaratës, Erdogan ka thënë se Turqia do të vazhdojë të ndërmarrë hapa për rritjen e tregtisë dypalëshe në një nivel në përputhje me potencialin e dy vendeve.
Ai ka thënë gjithashtu se Ankaraja do të punojë për avancimin e mëtejshëm të bashkëpunimit me Kosovën në fushën e sigurisë dhe industrisë së mbrojtjes.
Erdogan i ka thënë Kurtit se Turqia do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën për të siguruar “vendin e saj të merituar” në komunitetin ndërkombëtar dhe se Ankaraja mbështet gjithashtu dialogun mes vendeve të Ballkanit.
Gjatë takimit, presidenti e ka ftuar Kurtin të marrë pjesë në Samitin e Liderëve të COP31, të cilin Turqia pritet ta organizojë në nëntor në Antalya.
Turqia dhe Kosova gëzojnë marrëdhënie miqësore të bazuara në historinë e tyre të përbashkët. Ankaraja e njohu Kosovën më 18 shkurt 2008, ditën e parë pas shpalljes së pavarësisë së saj.