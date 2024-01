Videot e shpërndara në mediat sociale kanë kapur kushtet e tmerrshme me të cilat përballen palestinezët e zhvendosur në Gazën jugore mes përkeqësimit të kushteve të motit.

Këtu mund të shikoni pamjet. /mesazhi

Many children and displaced people are suffering from bad conditions in Rafah due to rain and a lack of many needs. Support us and share the tweet so that our voice can be heard. pic.twitter.com/vpHrkQEYRv

— Taysir🇵🇸 (@Taysir231) January 27, 2024