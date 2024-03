ESPN me një intervistë dhe shkrim fantastik për Vedat Muriqin

Mediumi prestigjioz ESPN i ka kushtuar një artikull të gjatë yllit të Kosovës, Vedat Muriqi, i cili sot (e premte) me ekipin e tij, Mallorca, do të ndeshen me Barcelonën në kuadër të javës së 28-të në La Liga.

Kur ishte vetëm katër vjeç, Muriqi pa luftën që i trokiste në pragun e shtëpisë. Ai ishte dëshmitar i tragjedive që askush nuk duhet të kalonte, aq më pak një fëmijë. Kjo periudhë vuajtjeje, sado e hershme të ishte në jetën e tij, e farkëtoi karakterin e tij përgjithmonë.

“Një kafe që pi, një copë bukë që ha, gjithmonë falënderoj Zotin. Sepse e di se çfarë kam kaluar dhe nëse ka diçka pozitive nga lufta që kam jetuar, është ajo”, ka thënë fillimisht Muriqi për ESPN.

“Kemi kaluar kohë shumë të vështira. Në ditët e sotme i vlerësoj gjërat e vogla, vlerësoj shumë atë që vlerësohet pak, por asnjë qenie njerëzore nuk duhet të jetojë luftën”.

Në moshën 29-vjeçare dhe me kontratë të nënshkruar deri në sezonin 2026/27, ai mbron klubin e Mallorcas që nga viti 2022, ku është përshtatur plotësisht.

“Unë dhe familja ime jemi shumë të lumtur këtu”, shtoi sulmuesi prizrenas.

Sot (e premte) në ndeshjen e parë të javës së 28-të të La Liga, Mallorca viziton Barcelonën, ndërsa më 6 prill, ata do të luajnë në finalen e Kupës së Mbretit kundër Athletic Bilbaos, por fillimisht duhet të sigurojnë paqe mendore dhe distancë nga zona e rënies në kampionatin spanjoll.

“La Liga është ajo që na jep ushqimin, duhet të jemi të sinqertë. Duhet të marrim pikë dhe të qëndrojmë në La Liga siç kemi bërë në dy vitet e fundit”, shpjegon Muriqi, në mënyrë shumë të qartë dhe të sinqertë, siç është stili i tij.

“Ne luajtëm kundër Barcelonës dhe kemi ende Real Madridin për të luajtur. Çdo skuadër që është në mes të tabelës nuk i numëron pikët ndaj tyre. Para fillimit të sezonit, kur llogarit pikët për ndeshje, vendos zero kundër tyre. Por, është futboll, kurrë nuk e di”.

Sekuenca e ndeshjeve, e ndarë mes ligës dhe Copa del Rey, ka qenë e vështirë për Mallorcan. Vetë Muriqi e pranon se në skuadër ka shumë lojtarë të lodhur, përveç tij.

“Unë kam qenë i lënduar për një kohë të gjatë. Ne do të shkojmë në Barcelonë për të arritur diçka, jo vetëm për të luajtur dhe për të humbur”.

Edhe pse ka një numër shumë më të ulët të golave ​​në krahasim me sezonin e kaluar (pesë deri më tani, ndërsa në 2022/23 ishin 16), ai mbetet një nga liderët e skuadrës.

Një kusht që e ruan edhe në kombëtaren e tij. Të luash për Kosovën për Muriqin shkon përtej çështjes sportive.

“Nuk ka fjalë. Unë kisha mundësinë të luaja për Shqipërinë apo Turqinë, por kur më thirrën nga Kosova tashmë ishte vendosur. Sa herë që luaj me fanellën e kombëtares time, më duket sikur po ndihmoj vendin tim. Tani të gjithë e dinë se sa shumë vuajmë, dhe si futbollist, mënyra se si mund ta ndihmoj vendin tim është duke luajtur mirë, duke fituar ndeshje dhe duke i bërë të lumtur njerëzit tanë. Unë do të luaj për vendin tim derisa ata të më duan dhe derisa të mos eci më”, përcjell Telegrafi.

Tutje, ESPN shton se për dekada gjatë shekullit të 20-të, Kosova, e cila ka lidhje të forta kulturore dhe etnike me Shqipërinë, mbajti statusin e një krahine autonome brenda Jugosllavisë. Me rritjen e tensioneve në Ballkan në vitet 1990, lufta arriti në territorin kosovar dhe filloi zyrtarisht më 28 shkurt 1998; ajo zgjati deri më 11 qershor 1999 dhe shkaktoi vdekjen e gati nëntë mijë civilëve kosovarë dhe shpërnguljen e më shumë se një milion njerëzve.

Sipas tyre, Kosova shpalli në mënyrë të njëanshme pavarësinë nga Serbia më 17 shkurt 2008, diçka që nuk u njoh kurrë nga qeveria serbe. Që atëherë, 104 kombe kanë njohur statusin e tyre sovran – Brazili nuk është pjesë e këtij grupi. Megjithatë, FIFA dhe UEFA i japin vendit mundësinë për të vepruar si komb në turnetë e tyre.

Nuk është e pazakontë të identifikohen lojtarë nga Gadishulli Ballkanik, të lindur kryesisht në vitet 1990, si Vedat Muriqi (1994), si sportistë të fortë mendërisht.

“Mendoj se po, por edhe sepse ne ballkanasit ishim në një nivel të ndryshëm futbolli nga ai i Evropës. E dinim që pa qenë të fortë mendërisht dhe fizikisht, nuk do të arrinim atje ku donim, atje ku kishim ëndërruar. Ky ishte gjithmonë çelësi. na shtyu të jemi të fortë mendërisht dhe fizikisht”.

Trajneri me eksperiencë Javier Aguirre, 65 vjeç, është bërë një personazh i rëndësishëm në jetën e Muriqit në Mallorca. Kosovari mbërriti dy muaj para meksikanit dhe që atëherë e ka vlerësuar shumë gjithçka që ka për të mësuar.

“Ai di të planifikojë ndeshjet, ai e di se çdo lojë ka historinë e vet dhe me këtë në mendje ai përcakton formacionet e tij. Përvoja e tij na ndihmon shumë. Çdo ditë ne mësojmë diçka të re nga ajo që ai ka përjetuar në karrierën e tij si trajner apo lojtar. Në futboll mundesh. Është vetëm një herë në karrierë që punon me një trajner të tillë, me mbi 30, 40 vite në futboll. Prandaj duhet të përfitojmë”, përfundoi sulmuesi i Kosovës. /