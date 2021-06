Euro 2020: 10 rregullat që ndoshta nuk i dini

Kanë mbetur vetëm edhe dy ditë para se të nis Kampionati Evropian “Euro 2020”.

Pas një viti shtyrje shkaku i pandemisë COVID-19, Kampionati Evropian do zhvillohet këtë muaj, përcjellë lajmi.net.

UEFA ka përpiluar një listë me 10 rregullat, që ndoshta shikuesit nuk e dinë.

• Sytë kah çmimi

Kupa Henri Delaunay, trofeu zyrtar i UEFA-së, EURO që i paraqitet skuadrës fituese pas finales, mbetet në mbajtjen e UEFA-së pas ceremonisë; fituesit në fakt marrin në shtëpi një kopje të përmasave të plota (e cila nuk mund të largohet nga vendi i shoqatës pa njoftimin paraprak me shkrim të UEFA-së. Fituesit marrin gjithashtu 40 medalje të arta dhe nënkampionët 40 medalje argjendi për të shpërndarë midis lojtarëve dhe stafit. Çdo palë në turneun përfundimtar do të marrë një pllakë përkujtimore të dedikuar.

• Gjuajtja e penalltive

Nëse dy skuadra përballen me njëra-tjetrën në ndeshjen e tyre të fundit në grup janë në nivele të vdekura dhe barazojnë, pozicioni i tyre në grup përcaktohet nga një gjuajtje penalltish (përveç nëse ka një komb tjetër në të njëjtin numër pikësh, në këtë rast barazimi normal- zbatohen rregullat e prishjes).

Ky skenar ende nuk do të ndodhë në një EURO të moshuar të UEFA-së, edhe pse në vitin 2008 mund të kishte ndodhur kur Republika Çeke u takua me Turqinë në Gjenevë me skuadrat në vendin e dytë në Grupin A (në ditët e një turneu me 16 ekipe kur nuk ka vendet e vendosura mund të përparojnë).

Duke qenë dy poshtë, Turqia barazoi përmes Nihat Kahveci me tre minuta të mbetura. Një penallti në fazën e grupeve u shfaq, vetëm për Nihat për të gjetur një fitues në minutën e 89-të.

Ka pasur gjuajtje penalltish në grupe në garat e tjera të UEFA-së: Në EURO 2003 për Gratë U19, Suedia mundi Italinë me rezultatin 4-2 në vend pasi kishte pësuar në kohën e shtuar për të barazuar ndeshjen 3-3 dhe të përfundonte i barabartë në vendin e dytë në seksioni. Suedia vazhdoi të humbasë në gjysmëfinale – në penallti, pasi kishte pranuar Norvegjinë në kohën e shtuar.

Nëse dy ose më shumë skuadra që nuk luajnë ndeshjen e tyre të fundit në grup kundër njëri-tjetrit përfundojnë në nivelin e pikëve, kritere të ndryshme përdoren për t’i ndarë ato.

Së pari, rekordi kokë më kokë konsiderohet para se krahasimi i përgjithshëm i grupit të fillojë me diferencën e golave.

Për më tepër, neni 21.03 shpjegon se si katër skuadrat më të mira të vendit të tretë gjithashtu përparojnë në 16 të fundit. Fituesit eventual Portugalia u kualifikua në fazën e nokautit në këtë mënyrë në 2016.

• Rregullat kur një ndeshje ndërpritet

Nëse një ndeshje nuk mund të fillojë ose nuk mund të luhet plotësisht, ajo, si rregull, luhet ose përfundon të nesërmen, nëse është e mundur në të njëjtin vend.

Një ndeshje që u braktis vazhdoi nga minuta në të cilën u ndërpre (me të njëjtën vijën e rezultatit dhe me topin në të njëjtin vend). Ekipet lejohen të ndryshojnë lojtarë për lojën e planifikuar ose të rifilluar (nga ata brenda skuadrës së tyre finale) me këto përjashtime:

Lojtarët e pezulluar, ose të dërguar ose të zëvendësuar gjatë lojës origjinale nuk mund të marrin pjesë.

Një ekip që kishte një ose më shumë lojtarë të përjashtuar do të mbetet në dhjetë ose më pak lojtarë.

Ekipet mund të bëjnë vetëm numrin e zëvendësimeve për të cilat kishin ende të drejtë kur ndeshja u braktis.

Kartonët e verdhë nga loja mbeten të vlefshme gjatë rifillimit.

Nëse ka më pak se shtatë lojtarë në secilën prej ekipeve, ndeshja nuk luhet ose braktiset.

• Anëtarë shtesë në skuadër dhe në zëvendësime gjatë ndeshjes

Për të zbutur rreziqet e ekipeve që përballen me një mungesë të lojtarëve në dispozicion për shkak të testeve të mundshme pozitive COVID-19 dhe masave pasuese të karantinës, është vendosur që të rriten jashtëzakonisht skuadrat për të gjitha ekipet pjesëmarrëse në 26 lojtarë. Sidoqoftë, 23 lojtarë do të mbeten numri maksimal i lejuar për çdo ndeshje individuale.

Pasi të jenë dorëzuar skuadrat, mund të ketë zëvendësime të pakufizuara para ndeshjes së parë në rast të lëndimit ose sëmundjes serioze (përfshirë COVID-19 ose ‘kontakt të ngushtë’ me një rast pozitiv).

Portierët mund të zëvendësohen gjatë turneut në rast të paaftësisë fizike, edhe nëse një ose dy portierë në skuadër janë akoma në dispozicion. Një lojtar që është zëvendësuar nuk mund të shtohet përsëri në skuadër.

Ekipet do të lejohen të përdorin maksimumi pesë zëvendësime, me një zëvendësues të gjashtë të lejuar ekskluzivisht gjatë kohës shtesë.

Çdo skuadër mund të përdorë maksimumi tre ndalesa në lojë për të bërë zëvendësime (gjysma e kohës dhe koha e plotë, si dhe gjysma e kohës në kohën shtesë, mos zvogëloni numrin e ndalesave në lojë që mund të përdoren). Një ndalesë shtesë mund të përdoret gjatë kohës shtesë

• Koha

Të dy palët duhet të jenë në stadium të paktën 75 minuta para fillimit, i cili është gjithashtu afati i fundit për dorëzimin e fletëve të ndeshjes tek zyrtarët.

Ekipet pajisen me një numërim mbrapsht për fillimin, duke i njoftuar ata kur ngrohjet brenda fushës mund të fillojnë dhe mbarojnë, dhe kur duhet të jenë të gatshëm të ecin nga tuneli.

Himni kombëtar i secilës palë është i kufizuar në maksimum 90 sekonda.

• Mos harroni pasaportën tuaj

Shumë më shumë ekipe se normalisht mund të jenë në ‘shtëpi’ gjatë UEFA EURO 2020, por lojtarët duhet të mbajnë mend ende pasaportat e tyre pasi identiteti dhe kualifikimi i tyre kontrollohet dy herë.

Rregullorja 46.02 thotë: “Çdo lojtar që merr pjesë në garë duhet të ketë një pasaportë ose letërnjoftim të vlefshëm të vendit për të cilin po luan, që përmban një fotografi dhe jep të dhëna të plota të datës së tij të lindjes (dita, muaji, viti ) Përndryshe, ai nuk do të lejohet të marrë pjesë në konkurs”.

• Numri i fanellave

Numrat e fanellave midis 1 dhe 26 janë caktuar për 26 lojtarët. Numri 1 duhet të vishet nga një portier, por 25 të tjerët janë në diskrecionin e ekipeve.

Rregullorja 56.02 thotë se palët duhet të kenë një set shtesë të fanellave të panumërta (ose me emër) të portierit në të njëjtat dy ngjyra si bluzat e tyre të rregullta të portierit, në rast se një lojtar jashtë fushës duhet të shkojë në gol gjatë një ndeshjeje.

• Stafi i plotë

Secila skuadër ka maksimumi 18 persona të lejuar në stolin e zëvendësuesve: 12 lojtarë dhe gjashtë zyrtarë, përfshirë një mjek të ekipit. Të dy palët kanë gjithashtu të drejtën për pesë vende të tjera teknike për ata që japin mbështetje teknike.

Në përputhje me Protokollin e Kthimit në Lojë të UEFA-s, vendet do të distancohen ndërmjet secilës dhe për këtë arsye vendet e skuadrës do të shtrihen në vendet prapa stolit aktual. Vende shtesë do t’i vihen në dispozicion secilit ekip në afërsi, të ndara nga publiku.

• Intervistë e detyruar

Detyra e një lojtari nuk bëhet vetëm sepse loja ka mbaruar. Një lojtar nga secili ekip (si dhe trajnerët kryesorë) kërkohet të flasin menjëherë me transmetuesin nikoqir ose transmetuesin e tyre kryesor të mbajtjes së të drejtave televizive në shtëpi në ose pranë fushës (i njohur në tregti si ‘intervistë super e shpejtë’)

Rregulloret gjithashtu deklarojnë se trajneri dhe “të paktën katër lojtarë kryesorë, dmth. Lojtarët që patën një ndikim vendimtar në rezultat” nga secila skuadër, përfshirë njeriun zyrtar të ndeshjes, duhet të jenë në dispozicion të të gjithë mbajtësve të të drejtave TV dhe radio flisni brenda 15 minutave nga bilbili i fundit. Këto njihen si intervista të shpejta.

Trajnerët kryesorë gjithashtu duhet të marrin pjesë në një konferencë zyrtare për shtyp për të filluar brenda 20 minutash nga ora e plotë. Për më tepër, si pjesë e Protokollit të Kthimit në Luaj të UEFA-s, do të zhvillohet një ‘zonë e përzier’ e largët.

Një zonë konvencionale e përzier, ku mediat presin të flasin me lojtarët ndërsa kalojnë midis dhomës së zhveshjes dhe autobusit të ekipit, nuk duhet të organizohet.

• Çfarë ka në emër?

Ajo që do të shikoni të shpaloset është t’i jepni titullin e tij zyrtar, “turneu përfundimtar i Kampionatit Evropian të Futbollit 2018-20 UEFA”.

Gara kalon gjithashtu me emrin më të njohur të “UEFA EURO 2020”. Ky është edicioni i 16-të, me të 17-të që zhvillohen në Gjermani në 2024.

Ndërkohë, kujtojmë se ndeshja hapëse në “Euro 2020” do jetë mes Turqisë dhe Italisë që zhvillohet këtë të premte dhe nis në ora 21:00.