Evakuime dhe dëme në infrastrukturë pas reshjeve të shiut në Rahovec

Ekipet e Mbrojtjes dhe Shpëtimit, në bashkëpunim me zjarrfikësit, janë në terren që nga orët e hershme të mëngjesit edhe në Komunën e Rahovecit për t’u përballur me situatën e krijuar nga reshjet e mëdha të shiut.
Drejtoresha për Mbrojtje dhe Shpëtim në këtë komunë, Besmire Bytyqi, thotë për KosovaPress se gjendja ka qenë jashtëzakonisht e rënduar në orët e para të ditës, por se aktualisht niveli i ujit ka shënuar rënie.
Sipas saj, ekipet janë duke intervenuar aty ku është e mundur, ndërsa në fshatin Çifllak janë evakuuar dy gra të cilat kishin mbetur të ngujuara në katin e dytë të shtëpisë së tyre.
Bytyqi ka bërë të ditur se ka vështirësi edhe në disa shtëpi banimi, ku uji ka depërtuar në podrumet e tyre, si dhe probleme në infrastrukturën publike.
“Bashkë me zjarrfikësit që nga orët e hershme të mëngjesit jemi në terren dhe po intervenojmë aty ku kemi mundësi. Gjendja ka qenë jashtëzakonisht shumë e renduar në orët e para të ditës. Fatmirësisht tani niveli i ujit ka rënë siç mund të shihni. Për momentin jemi në Çifllak. Në këto momente veçse i kemi evakuuar dy gra të çilat kanë mbetur të ngujuara në katin e dytë të shtëpisë së tyre. Kemi telashe me shtëpi të banimit ku ka hyrë uji në podrumet e tyre, kemi probleme me infrastrukturë publike”, thotë Bytyqi.
Ndërkaq, në komunën e Drenasit, konkretisht në Komoran, si pasojë e reshjeve të mëdha të shiut, disa biznese janë përballur me vërshime, ndërsa që nga orët e hershme të mëngjesit po tentojnë të largojnë ujin nga ambientet e tyre.