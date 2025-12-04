Fale veten…, lehtësoja vetes këtë barrë!

Vetë-falja nuk është dobësi…, është akti më i fuqishëm i dashurisë për veten
Askush nuk e meriton faljen tënde më shumë se ti vetë
Ne të gjithë mbajmë mbi supe faje/gabime të vjetra, apo vendime të gabuara që kemi marr në kohë kur nuk dinim më shumë…, dhe e gjitha kjo është normale dhe iu ka ndodh të gjithëve
Pesha e gabimeve të kaluara është e rëndë…, lehtësoje shpirtin, hape zemrën, dhe fale veten…, E ARDHMJA JOTE DO TË FALËNDEROJ
Shkruaj ‘PO’ të fuqishme, nëse je gati ta falësh veten
Vehbi Zeqiri