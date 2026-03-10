Fanatik: Fenerbahçe synon sulmuesin kosovar Fisnik Asllani

Klubi turk Fenerbahçe ka nisur seriozisht përgatitjet për sezonin e ardhshëm dhe një nga prioritetet kryesore mbetet përforcimi i repartit sulmues. Drejtuesit e klubit nga Stambolli po kërkojnë një sulmues që kombinon forcën fizike me potencialin e madh për të ardhmen, dhe duket se kanë gjetur profilin e duhur në Bundesligë.
Sipas raportimeve të mediave, në listën e dëshirave të verdhebluve është futur sulmuesi kosovar Fisnik Asllani, i cili aktualisht aktivizohet te TSG 1899 Hoffenheim. Klubi turk po përgatit një operacion të madh për afatin kalimtar veror me synimin për të siguruar shërbimet e 23-vjeçarit.
Megjithatë, gara për Asllanin nuk pritet të jetë e lehtë. Interesim për sulmuesin kosovar ka shfaqur edhe gjiganti anglez Chelsea, i cili thuhet se po e ndjek nga afër zhvillimin e tij gjatë këtij sezoni. Për këtë arsye, drejtuesit e Fenerbahçes synojnë të lëvizin shpejt në merkato për të fituar avantazh në këtë duel transferimesh.
I lindur më 8 gusht 2002 në Berlin, Asllani është një qendërsulmues modern me gjatësi 1.91 metra. Përfaqësuesi i Kombëtares së Kosovës dallohet jo vetëm për finalizimin para portës, por edhe për lojën me shpinë nga porta dhe dominimin në zonën kundërshtare.
Sulmuesi kosovar ka rinovuar kontratën me Hoffenheim deri në vitin 2029, ndërsa forma e tij këtë sezon ka tërhequr vëmendjen e shumë klubeve evropiane. Në 26 paraqitje zyrtare me ekipin gjerman, Asllani ka realizuar 9 gola dhe ka dhënë 8 asistime, duke kontribuar direkt në 17 gola.
Me një vlerë aktuale tregu rreth 30 milionë euro, Asllani shihet si një investim për të ardhmen dhe një përforcim potencialisht shumë i rëndësishëm për sulmin e Fenerbahçes.