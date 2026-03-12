Farërat chia mund të ndihmojnë trurin të rregullojë oreksin dhe inflamacionin

Studime të fundit sugjerojnë se përbërësit e nxjerrë nga farërat e chia mund të ndihmojnë në zvogëlimin e disa efekteve të dëmshme që dieta e dobët shkakton në tru. Studimi tregon se mielli dhe vaji i chia mund të ndikojnë në mënyrën se si truri rregullon oreksin dhe menaxhon inflamacionin. Këto gjetje janë publikuar në revistën Nutrition.
Dietat e pasura me yndyrna të ngopura dhe sheqerna janë bërë gjithnjë e më të zakonshme globalisht. Ky model ushqimor shpesh quhet dieta perëndimore dhe lidhet fort me rritjen e gjendjeve metabolike, si obeziteti dhe diabeti tip 2. Megjithatë, pasojat e një diete të tillë shtrihen përtej trupit dhe prekin sistemin nervor qendror. Konsumimi i sasive të mëdha të yndyrës dhe fruktozës mund të prishë balancën delikate të hormoneve që sinjalizojnë ngopjen. Kjo çrregullim shpesh çon në një cikël të mbingrënies. Përveç se çrregullon sinjalet e oreksit, dietat e dëmshme mund të shkaktojnë inflamacion në indet cerebrale dhe stres oksidativ, një formë dëmtimi qelizor. Shkencëtarët po kërkojnë ushqime funksionale që mund të parandalojnë ose të rikthejnë këto ndryshime neurologjike.
Studiuesit nga Universiteti Federal i Viçosës në Brazil studiuan nëse farërat e chia mund të ofrojnë një zgjidhje. Farërat e chia njihen për dendësinë e tyre ushqimore, duke përmbajtur sasi të larta të fibrave, vitaminave dhe yndyrnave të shëndetshme. Ekipi kërkimor synoi të shikonte nëse përpunimi i farërave në miell ose vaj do të ndikonte në aktivitetin e tyre biologjik. Studimi u udhëhoq nga Bárbara Pereira da Silva nga Departamenti i Ushqimit dhe Shëndetit, ndërsa autori i parë i artikullit është Patrícia Nayara Estevam. Ata u fokusuan tek mënyra se si këto produkte chia ndikojnë në shprehjen gjenetike në tru të minjve. Eksperimenti u krye mbi minj mashkull Wistar, të ndarë në grupe për të testuar kushte të ndryshme dietike. Për tetë javët e para, shumica e minjve konsumuan një dietë që imiton zakonet e dëmshme ushqimore të njerëzve, të pasur me yndyrë dhe fruktozë. Kjo fazë fillestare kishte si qëllim të shkaktonte ndryshime metabolike në organizëm. Një grup kontrolli mori një dietë standarde dhe të shëndetshme. Pas përfundimit të tetë javëve, minjtë u ripërtërinë në grupe të reja për një fazë trajtimi dhjetëjavore. Një grup vazhdoi dietën me yndyrë dhe fruktozë pa ndryshime, grupi tjetër mori të njëjtën dietë me zëvendësimin e vajit të sojës me vaj chia, ndërsa grupi i tretë mori dietë të pasur me yndyrë të përforcuar me miell chia. Më pas u mbledhën mostra të indeve cerebrale për analizë.
Ekipi hulumtues kërkoi shenja gjenetike të lidhura me ngopjen dhe mat nivelin e hormoneve që kontrollojnë oreksin. Gjithashtu u vlerësuan tregues biologjikë të inflamacionit dhe aktivitetit antioksidativ. Rezultatet treguan ndryshime të dallueshme midis vajit dhe miellit të chia. Minjtë që konsumuan vaj chia shfaqën aktivitet të rritur të disa gjeneve që frenojnë urinë, duke prodhuar proteinat POMC dhe CART, të cilat sinjalizojnë trupit kur është ngopur me energji dhe zakonisht ulin konsumimin e ushqimit. Ky efekt nuk u vërejt në grupin me miell chia. Megjithatë, të dy trajtimet përmirësuan mënyrën se si truri përpunon leptinën, hormonin që ndalon urinë. Dietat e pasura me yndyrë shpesh shkaktojnë rezistencë ndaj leptinës, ndërsa minjtë që morën produkte chia treguan shprehje gjenetike më të ulët të receptorit të leptinës, duke sugjeruar rikthim të ndjeshmërisë normale ndaj hormoneve. Studimi gjithashtu shqyrtoi Neuropeptid Y, një neurotransmetues që stimulon oreksin. Dieta e pasur me yndyrë rriti shprehjen e tij gjenetike, ndërsa mielli dhe vaji i chia e ulën këtë tregues urie.
Sa i përket inflamacionit, dieta e dëmshme rriti aktivitetin e kompleksit proteinik NF-κB, i cili aktivizon inflamacionin në qeliza. Të dy trajtimet e chia e ulën këtë aktivitet, duke sugjeruar se përbërësit bioaktivë të farërave mund të mbrojnë qelizat e trurit nga dëmtimi inflamator. Mielli i chia dha përfitim shtesë për mbrojtjen antioksidative, duke rritur shprehjen e gjeneve Nrf2, të cilat rregullojnë prodhimin e enzimave që neutralizojnë radikalët e lirë. Kjo efektivitet i atribuohet përbërësve fenolikë të miellit, që veprojnë si antioksidantë dhe ruajnë shëndetin qelizor. Për të kuptuar më mirë ndërveprimet molekulare, ekipi përdori simulime kompjuterike, të njohura si docking molekular. Analizat treguan se acidet fenolike të miellit, si acidi rozmarinik dhe kafeik, mund të lidhen direkt me receptorët e oreksit në tru, duke ndihmuar në rregullimin e ngopjes.
Megjithëse këto ndryshime të trurit ishin premtuese, minjtë që konsumuan chia nuk humbën peshë krahasuar me grupin pa trajtim. Hulumtuesit sugjerojnë se densiteti i lartë kalorik i dietës mund të ketë fshehur përfitimet e oreksit të rregulluar. Ndryshimet molekulare mund të jenë një hap i parë, ndërsa humbja e peshës mund të kërkojë kohë dhe ndryshime sjelljeje në ushqyerje.
Një kufizim tjetër është se studimi u krye mbi minj. Modelet shtazore ofrojnë njohuri të rëndësishme, por nuk riprodhojnë saktësisht metabolizmin e njeriut. Nevojiten studime të mëtejshme për të përcaktuar nëse këto efekte mund të shfaqen edhe tek njerëzit, duke përfshirë përcaktimin e dozës së saktë të vajit ose miellit të chia dhe ndikimin në humbjen e peshës. Ky studim thekson potencialin e ushqimeve funksionale për të moduluar shëndetin e trurit dhe tregon qartë se ajo që hamë ndikon drejtpërdrejt në mekanizmat molekularë të trurit. Farërat e chia mund të ofrojnë një strategji ushqimore për të parandaluar ndryshimet metabolike të padëshiruara.