Fasulet, një burim i madh fibrash! Ja pse duhet t’i konsumoni

Fasulet janë një burim i madh fibrash.

Fibrat ju ndihmojnë të jeni të rregullt dhe duket se ju mbrojnë kundër sëmundjeve të zemrës, kolesterolit të lartë, presionit të lartë të gjakut dhe sëmundjeve të tretjes. Fasulet kanë rreth 19 gram fibra për filxhan. Shtoni pak mish të tymosur, lakër jeshile, qepë dhe karota, për një supë të shijshme.

Fasulet janë një mënyrë e shkëlqyeshme për të marrë proteina me pak yndyrë dhe kalori, e cila tashmë ka të përziera fibrat dhe karbohidratet. Një filxhan i vetëm ka rreth 15 gram. Kjo është dy deri në tre herë më shumë se orizi ose gruri. Është veçanërisht e mirë për një bllok ndërtues të proteinave të quajtur lizinë, nga e cila mund të mos ngopeni nëse jeni vegjetarian.

Gatuani një gjellë vegjetariane të shijshme dhe të pasur me proteina me thjerrëza, qepë, karota, domate dhe pluhur djegës. Nëse e bëni zakon të hani fasule, ka më shumë gjasa të keni një peshë trupore më të ulët, bel më të hollë dhe një indeks më të ulët të masës trupore (BMI).

Studimet tregojnë se meshkujt obezë në një dietë të pasur me proteina humbasin më shumë peshë me fasulet si burimin kryesor të proteinave. Provoni një djegës ushqyes, me pak yndyrë dhe pikantë me fasule si pjatë kryesore në vend të mishit.