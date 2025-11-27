Fati i pafat i shqiptarëve ‘turko-arab’ të Maqedonisë së Veriut?!

Presidentja e Maqedonisë së Veriut – përndryshe një gjyshe që shpesh të duket si e humbur në hapësirë e kohë – paska ndarë bursa shtetërore duke mos përfshi asnjë student shqiptarë.
Në të vërtetë burrështetasit e Maqedonisë tregohen gjithnjë e më mospërfillës ndaj shqiptarëve të këtushëm.
E si mos jenë përbuzës ndaj shqiptarëve të këtij vendi kur Kryeministri në detyrë i Kosovës ata i la në duart e VLEN’it të pavlerë dhe kur shumë mendjendritur nga Prishtina, nga dhjetëra herë në ditë, na e rikujtojnë se ne as që jemi shqiptarë, por një turmë islamistësh ‘turko-arab’?!
E disa nga këta zotërinj që neve na kanë shlyer nga harta demografike shqiptare, qenkan prekur nga një deklaratë e imja të cilën do e përsërisë në formën e saj më të shkurt e më të qartë: nëpër mediat dhe nëpër qarqet kosovare nuk flitet as dialekti gegë as ai toskë, por një shqipe e deformuar që shërben si mbulesë për injorancën e mosnjohjes së gjuhës letrare!
Ndërkohë do vdisja e nuk do e dija atë që ma shpjegoi një gazetar i famshëm nga Kosova, i cili duke e shpalosur injorancën time thotë se ‘kosovarët janë rebelë, nuk pranojnë të nënshtrohen dhe e kanë leju gjuhën të zhvillohet natyrshëm’?!
Dhe injorant siç jam kam nis ta lus Zotin që rebelizmi i vëllezërve tanë kosovarë të mos shkojë përtej deformimit gjuhësor dhe të lejojë që edhe historia, edhe tradita, edhe kultura, edhe letërsia shqiptare të zhvillohen ‘natyrshëm’ – ashtu siç do e përcaktojë rruga!
Nga: Kim Mehmeti