Fillojnë evakuimet në qytetin ukrainas Kherson

Zëvendëskryeministrja Iryna Vereshchuk tha se të moshuarit dhe të prekurit nga bombardimet ruse do të evakuohen së pari.

Ukraina do të fillojë të evakuojë njerëzit që duan të largohen nga qyteti jugor i çliruar së fundmi, Kherson dhe zonat përreth tij, ka njoftuar zëvendëskryeministrja e Ukrainës, Iryna Vereshchuk, duke përmendur dëmtimin e infrastrukturës nga forcat ruse që e kanë bërë jetën jashtëzakonisht të vështirë për banorët.

Lajmi për evakuimin erdhi pasi raketat ruse u raportuan se kishin goditur një depo nafte në Kherson të shtunën në mbrëmje, thanë zyrtarët, hera e parë që një objekt magazinimi karburanti ishte goditur në qytet që kur Rusia u tërhoq më shumë se një javë më parë.

“Ky është vetëm një evakuim vullnetar. Aktualisht, ne nuk po flasim për evakuim të detyruar, “tha Vereshchuk.

“Por edhe në rastin e evakuimit vullnetar, shteti mban përgjegjësi për transportin. Njerëzit duhet të çohen në vendin ku do të kalojnë dimrin”, tha ajo.

Qeveria kishte disa opsione evakuimi, njëra prej të cilave ishte përdorimi i Mykolaivit si një pikë tranziti përpara se të dërgonte njerëzit më në perëndim në zona më të sigurta të vendit, shtoi ajo.

Në gusht, Vereshchuk tha se Ukraina planifikon të zgjerojë numrin e zonave të vijës së parë ku evakuimi i civilëve do të ishte i detyrueshëm, pasi ato zona mund të pushtoheshin dhe gjithashtu do të përballeshin me probleme me ngrohjen gjatë muajve të dimrit të Ukrainës. /mesazhi